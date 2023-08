Project Mugen: Anime-RPG lässt euch fliegen wie Spider-Man und die Stadt wie in GTA erkunden

Project Mugen: Ein Spider-Man-GTA oder ein urbanes Genshin Impact?

Mit einem futuristischen Motorrad nachts durch eine belebte japanische Stadt fahren; wiean Kränen und Wolkenkratzerfassaden entlang schwingen; Shooter- und Hack’n’Slay-Mechaniken in einer bunten Anime-Welt –scheint all dies möglich zu machen.In einem Gameplay-Trailer zeigen die Entwickler von Naked Rain viele Einblicke in ihr Urban-Open-World-RPG mit flippigen Charakteren und einem. Und der Clou dabei – es wird kostenlos sein.Mit diesem Modell schlägt Naked Rain in eine ähnliche Kerbe wie Entwicklerstudio miHoYo, die unter anderem mit dem umfangreichen Free-to-play-Action-Adventureein ganz neues Universum geschaffen haben. Doch während dieses in einer Zeldalike-Fantasywelt spielt, setzt Project Mugen auf eine, die den Vibe einer Mischung ausundversprüht.Ein Mädchen mit Hasenohren schlendert am türkisblauen Meer über den Strand, während von links; ein junger Mann schwingt sich wie Spider-Man zwischen fahrenden Zügen und über blühende Kirschbäumeund ein Graffiti erwacht zum Leben. Project Mugen macht einen abwechslungsreichen und grafisch hochwertigen Eindruck.In Kämpfen gegen mitunter mehrere Gegner bedienen sich die Charaktere Waffen wie einem großenoder einem. Zudem gint es Spezial- oder Finisher-Attacken um Objekte können per Telekinese bewegt und auf Feinde geschleudert werden.Einen Releasezeitraum für Project Mugen gibt es noch nicht. Interessenten können sich auf der offiziellen Homepage registrieren, um regelmäßig über Updates auf dem Laufenden zu bleiben. Wer auf actionreiche Anime-RPGs steht, kann auch mal