Leximan: Mit Wörtern zaubern: Einzigartiges Gameplay auf der gamescom

Leximan: Sprache ist ein scharfes Schwert

Den Worten Taten folgen lassen

Auf den ersten Blick siehtaus wie eine Mischung ausund: Die pixeligen Figuren, der schwarz-weiße Kampfbildschirm und eine hüpfende Schriftart dürften Indie-Liebhabern jedenfalls bekannt vorkommen.Doch wer über optische Ähnlichkeiten hinwegsehen kann, stößt auf ein bizarres und vor allem sehr einzigartiges Kleinod, bei dem ein aus nur drei Leuten bestehendes britisches Entwicklerstudio ihre Liebe zu Dungeons & Dragons und derhat zusammenfließen lassen. Auf derkonnte ich nun erstmals selbst in die wundersame Welt der Wörter abtauchen.Während ihr im Anfang des Jahres veröffentlichtenschnell zum Star der Zauberschule wurdet, gehört ihr in Leximan an der Akademy Elementinia eher zu den Geächteten: Statt furiose Feuerbälle oder wogende Wassermassen zu beschwören, verfügt ihr nämlich nur über die, also die Macht der Worte. Dass sich dahinter in Wirklichkeit auch brachiale Zauber verstecken, bekommen eure Feinde allerdings schnell zu spüren.Mit nur einer einzigen Freundin in den Schulkeller verbannt fällt euch jedoch schon bald eine wichtige Aufgabe zu, denn als einunter Beschuss nimmt, ist eure Sprachmagie die letzte Rettung. Zeit also, das Wörterbuch auszupacken und sich den Mund fusselig zu reden, um den fiesen Angreifer auszuschalten und so doch noch zum Held der Schule zu werden. Damit euch auf eurem Abenteuer nicht die Zunge abfällt, trefft ihr auf, die euch bei eurer Rettungsmission unter die Arme greifen.Entsprechend erwartet euch in Leximan natürlich, in dem ihr euch verschiedener Zauber bedient, um eure Gegner aus dem Weg zu räumen. Stattdessen fliegen bei jeder Begegnung Wortfetzen über den Bildschirm, die ihr dann zu mal mehr, mal weniger sinnvollen Ausdrücken zusammensetzen müsst. Jede Auseinandersetzung lässt sich dabei mit einer Vielzahl von Möglichkeiten auflösen, wobei die bizarren Situationen, die sich aus verschiedenenentspinnen, den Reiz des Spiels ausmachen dürften.Ob ihr einen in der Toilette sitzenden Goblin einfach herunterspült oder ihn aus eurem Badezimmer vertreibt, indem ihr ihn über die Sinnlosigkeit des Universums aufklärt, liegt genauso bei euch, wie das, bei dem ihr euch zwischen Laserstrahlen und Zerquetschen entscheiden müsst – alles natürlich transportiert durch das Verbinden von Wortfragmenten. Leximan bedient sich also einer ziemlichAuch außerhalb der Kämpfe müsst ihr eure Zunge nicht im Zaum halten: Mithilfe eines Eingabemenüs könnt ihr jederzeit auch in der Spielwelt auf eure Magie zurückgreifen und soentdecken, etwa wenn ihr euch größer macht, um Gewichte zu heben, oder eine Holztür zerstört. In der spielbaren Demo auf der gamescom gab es bislang nur eine Handvoll solcher Interaktionen, die Vollversion soll aber noch eine ganze Menge mehr bieten.Wie mir die Entwickler überraschenderweise mitteilen, arbeite man übrigens an weiteren Sprachen: Leximan soll also nicht nur auf Englisch, sondernerscheinen. Angesichts der Konzentration auf Sprache und Wortwitze dürfte das kein leichtes Unterfangen werden, ich drücke den ambitionierten Briten aber definitiv die Daumen. Falls ihr derweilsucht, schaut doch mal beivorbei.