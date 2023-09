Last Epoch: Runes of Power Update bringt eine einzigartige Klasse mit einer besonderen Mechanik

Last Epoch: Der Runemaster bringt über 40 Fähigkeiten auf einen Knopfdruck

Über dem Charakter sieht man eine Elektrorune und zwei Feuerrunen. Aus dieser Kombination entstehen die einzigartigen Zauber des Runemasters

Auf derhabe ich die Gelegenheit genutzt, einen Titel anzuspielen, der bisher nicht unbedingt im Rampenlicht stand:. Während Spiele wieunddie ARPG-Welt dominieren, fliegt der Titel vontrotz seiner beachtlichen Erfolge weitgehend unter dem Radar.Für eingefleischte Fans des Genres ist Last Epoch sicherlich kein unbeschriebenes Blatt. Mit bereits überverkauften Exemplaren imhat sich das Spiel eine beeindruckende Fangemeinde aufgebaut. Auf der gamescom konnte ich die neue Klasse ausprobieren, die mit dem kommenden Patch eingeführt wird. Derunterscheidet sich dabei deutlich von allen Klassen, die ich bisher in anderen ARPGs gespielt habe.In einem ARPG sind die verfügbaren Klassen von großer Bedeutung. Während beispielsweiseauf ein komplexes System aus zwei Charakterklassen setzt und Diablo 4 mit seiner Klassenmechanikeine besondere Art der Verbesserung geschaffen hat, bietet Last Epochund derzeit. Ab demwird mit dem Runemaster eine weitere Meisterklasse hinzukommen, bis zur Vollversion sollen es dann sogar insgesamt 15 geben.Der Runemaster verfügt über die Fähigkeit, mit der er passiv Runen sammelt, wann immer er eine Fähigkeit einsetzt. Diese Runen können dann verwendet werden, um eine Vielzahl verschiedener Zauber zu wirken, abhängig von den aktiven Runen und ihrer Reihenfolge. Dieses System bietetauf Knopfdruck und sorgt für ein wirklich unterhaltsames Spielerlebnis. Die größte Herausforderung besteht darin, sich die verschiedenen Runenkombinationen zu merken, um die gewünschten Effekte zu erzielen.Ein weiteres spannendes Spiel-Element, das mit dem Runes of Power-Update eingeführt wird, ist das. Diese Nebenquest kann sowohl in der Hauptkampagne als auch im Endgame zufällig auftauchen. Ziel ist es, einen gefangenen Magier zu befreien, der sich jedoch als tödlicher Feind entpuppt. Nachdem ihr den verderbten Beschwörer besiegt habt, erhaltet ihr die Chance, neuefür eure Ausrüstung zu erlangen. Diese Affixe sind einzigartig für das Runengefängnis und können nirgendwo sonst im Spiel gefunden werden.Zusätzlich zu den bereits erwähnten großen Neuerungen wird Last Epoch mit dem nächsten Update auch inverfügbar sein. Weiterewerden natürlich, wie bei fast jedem Patch, ihren Weg ins Spiel finden. Für das Team von Eleventh Hour Games war die diesjährige gamescom ein wichtiger Meilenstein und ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft noch viel mehr von ihnen sehen werden. Weitere Berichte von der Messe gibt es in unserer