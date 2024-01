Last Epoch: Launch-Trailer und die Inhalte der Deluxe und Ultimate Edition.

Last Epoch: Inhalte und Preis der Deluxe und Ultimate Edition

Upgrademöglichkeit für Käufer

Die neue Saison insteht bevor, aber so richtig spürt ihr den Hype noch nicht? Auchführt nicht mehr zu wilden Klickorgien? Dann gibt es bald noch eine weitere Alternative, denn in wenigen Wochennach langer Zeit im Early AccessSchon seit 2019 befindet sich dasin der Vorabfassung, erreicht aber nun nach vielen Anpassungen und über eine Million verkauften Exemplaren die. Mit an Bord sind dann nicht nur weitere Verbesserungen und Inhalte, sondern auch zwei neue Editionen gehen am Start.Dergewährt erst einmal in gut zwei Minuten einen Einblick in die Story und das Gameplay des Diablo-Konkurrenten, welches sich ganz genretypisch gibt. Aus der Iso-Perspektive geht es grundsätzlich unzähligen Feinden an den Kragen, Fähigkeiten werden eindrucksvoll genutzt und am Ende hagelt es hoffentlich spannende Beute.Für die finale Version versprechen die Entwickler noch einmal eine ganze Reihe an Verbesserungen,und aufgehübschte Effekte. Wer sich bislang dem Early Access-Status nicht angeschlossen hat, kann das derzeit noch nachholen oder amdirekt mit der finalen Version loslegen. Eine Preiserhöhung wird es nicht geben, sprich die Standard-Version wird weiterhin fürangeboten und beinhaltet das Pet Golden Guppy.Alternativ wird es aber auch zwei neue Versionen geben:. Erstere umfasst neben den Inhalten der Standard-Version außerdem den Soundtrack von Last Epoch und 50 Epoch Points, welche ihr für kosmetische Inhalte ausgeben könnt. Mit dem Adolescent Chronowyrm, dem Rüstungsset Fallen Ronin und dem Portal Firefly's Refuge gibt es zusätzlich noch drei optische Boni dazu. Kostenpunkt:Wer noch etwas mehr Geld auf den digitalen Tresen legt, erhält fürdie Ultimate Edition, die alle Inhalte der Deluxe Edition umfasst. Darüber hinaus erhaltet ihr 100 Epoch Points, das Rüstungsset Temporal Guardian, die Pets Twilight Fox und Adult Chronowyrm, sowie das Portal Celestial Way.Solltet ihr Last Epoch bereits besitzen, aber an den zusätzlichen Inhalten der Deluxe und Ultimate Edition Interesse haben, könnt ihr. Ihr zahlt dann lediglich die entsprechende Differenz, sprich zwischen 15 und 30 Euro, je nachdem welche Version ihr möchtet. Zu guter Letzt wird es ab dem 22. Februar außerdem über Twitch.tvgeben, mit denen ihr verschiedene Gegenstände im Action-Rollenspiel erhaltet.Da es bis zumnoch ein paar Wochen dauert, könnt ihr eure Freude an Action-Rollenspielen in der Zwischenzeit noch anders ausleben. Immerhin, die euch zumindest ein paar Stunden lang unterhalten könnte.