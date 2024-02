Last Epoch: Spieleransturm führt zu Server-Chaos, Entwickler versprechen kleine Entschädigung

Last Epoch: Kleines Geschenk wegen zu voller Server

Solo-Spieler können offline loslegen

Zu viele Spieler, zu volle Server: Nein, die Rede ist nicht von. Stattdessen darf sich nun auchmit technischen Schwierigkeiten herumschlagen, nachdem das Action-Rollenspiel den Schritt zur Version 1.0 gewagt hat.Fast fünf Jahre nach dem Start im Early Access ist am 21. Februar die Vollversion des-Konkurrenten erschienen. Zwar konnten die Entwickler von Eleventh Hour Games ein Stück weit das Interesse abschätzen, aber dennoch hat man nicht mit einemgerechnet. Während im Hintergrund schon an Verbesserungen der Serverstabilität gearbeitet wird, lässt man die Spieler nicht komplett auf dem Trockenen sitzen."Obwohl wir das Gefühl hatten, dass wir gut vorbereitet waren und mit einem hohen Maß an Zuversicht an die Sache herangegangen sind - wir hatten sogar das Gefühl, dass wir übertrieben vorbereitet gewesen sind - wurde uns klar, dass in einer echten Situation, die in einem simulierten Praxistest einfach nicht möglich sind", heißt es von Game Director Judd Cobler in einem ausführlichen Reddit-Beitrag über den Release von Last Epoch.Innerhalb von "20 Minuten nach dem Launch" wolltenloslegen, wie Cobler weiter ausführt. Die Server seien sofort unter Stress gewesen und aufgrund eines unerwarteten Service-Ausfalls kam es zu einigen Schwierigkeiten. Die Folge? Verbindungsfehler, lange Ladezeiten, Lags und natürlich genervte Spieler. Das Team hat umgehend an den Problemen gearbeitet, aber trotzdem kam und kommt es immer noch zu einigen Hürden.Aufgrunddessen hat sich Eleventh Hour Games dazu entschieden, zumindest einezu liefern. Alle Spieler, die Last Epoch aktuell spielen, erhalten einen kostenlosen Ingame-Umhang mit herbstlichen Farben für euren Charakter. Das Geschenk sollte euch automatisch zugeteilt werden, so die Entwickler.Von den Server-Problemen sind in erster Spieler betroffen, die online entweder alleine oder mit ihren Freunden spielen wollen. Anders als bei so manch anderen Titeln in der aktuellen Zeit könnt ihr Last Epoch jedoch auch komplett ohne Internetverbindung genießen: Einmacht es möglich.Dieser hat jedoch den Nachteil, dass ihr mit eurem Charakter daran gebunden seid. Es gibt demnach, euren Helden später in eine Online-Version umzuwandeln. Dafür könnt ihr immerhin die Zeit nutzen, um die verschiedenen Klassen auszuprobieren.Immerhin ist Eleventh Hour Games in diesen Tagen nicht alleine mit. Neben Last Epoch kämpft auch das erst vor kurzem veröffentlichte