Cyberpunk 2077: Phantom Liberty: Neuer Livestream für Donnerstag angekündigt und Entwarnung für Prozessoren

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Spezieller Night City Wire-Livestream angekündigt





Night City Wire is back — with a special #PhantomLiberty episode! We’ll talk about new radios, learn more about Reed from Idris Elba himself, discuss gameplay & new abilities… and throw in a surprise or two. Don’t miss it!



🔴 https://t.co/kO37JBwhST

🔴 https://t.co/cBU8yS6pfc pic.twitter.com/yDg7KKDoXj



— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 12, 2023

Entwarnung: Phantom Liberty bringt nicht CPUs zum Schmelzen





Follow-up to my previous tweet. My intention was to highlight the need to maintain your cooling systems and check them regularly. Neither Cyberpunk 2077 after 2.0 nor Phantom Liberty will melt your PCs. Game will perform well on recommended hardware. https://t.co/o2lNwZAFle pic.twitter.com/LmBePDfhY5



— Filip PierÅ›ciÅ„ski (@FilipPierciski) September 12, 2023

Nur noch wenige Tage ist dervonentfernt. Passend zur bevorstehenden Veröffentlichung kündigt Entwickler CD Projekt Red einenan, bei demundzum großen DLC geteilt werden sollen.Obwohl bereitsbekannt sind, hat das polnische Studio offenbar noch das eine oder andere Ass im Ärmel. Im Rahmen des Livestreams will man nämlicheinwerfen, weshalb Fans unbedingt einschalten sollten – oder sich im Anschluss eine Zusammenfassung ansehen.Der Livestream zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty findet amstatt und wird sich natürlich gänzlich um den DLC drehen. Unter anderem will CD Projekt Red über neue Radiosender sprechen, sowie neue Fähigkeiten und Spielmechaniken vorstellen. Mit dabei ist außerdem der britische Schauspieler, bekannt aus Luther oder The Suicide Squad, der in der Erweiterung den Charakter Solomon Reed verkörpert und spricht.Darüber hinaus, so das Team über Twitter (jetzt X) weiter, wird es auch die eine oder andere Überraschung geben. Möglicherweise bezieht sich das auf das geplante, welches im Zuge von Phantom Liberty erscheinen und. Gut möglich, dass der Patch ein paar Tage vor dem DLC erscheinen wird, um nicht gänzlich sämtliche Downloadleitungen zum Glühen zu bringen.Wer den Livestream verfolgen will, kann das entweder über YouTube oder Twitch in Angriff nehmen. Eine Dauer hat CD Projekt Red allerdings nicht verraten.Für Verwirrung hat derweil der CD Projekt Red-Mitarbeiter und Lead Scene Programmer Filip Pierciski gesorgt. Auf Twitter schrieb er, dass Spieler vor dem Release von Phantom Liberty diesollten. Die Erweiterung würde "alles nutzen, was ihr habt, eine Arbeitslast von 90 Prozent auf einer 8-Kern-CPU wird erwartet." Dementsprechend sollte man bereits jetzt sein System einem Stabilitätstest via Cinebench oder ähnlichen Programmen unterziehen.Pierciski dürfte allerdings nicht damit gerechnet haben, dass sein Tweet so durch die Decke geht: Auf einmal hieß es, dass Phantom Liberty das Potenzial hat, Rechner zum Schmelzen zu bringen. Ganz so extrem ist es dann aber doch nicht, wie der Programmierer nun richtig stellt. Die Erweiterung werde auf dengut laufen. Sein Beitrag sei schlichtweg eine allgemeine Erinnerung gewesen, dass man regelmäßig sein System hinsichtlich von Stabilität und Kühlung überprüfen sollte.Ob Phantom Liberty tatsächlich performant läuft und welche Stärken die Erweiterung bietet, wird spätestens am, dem Release des Rollenspiel-DLCs, publik. Danach wird sich das Team übrigens der Fortsetzung des Rollenspiels widmen und