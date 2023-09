Cyberpunk 2077: Phantom Liberty: Wann wir den Test zum DLC veröffentlichen

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Was wird der Test umfassen?

Während CD Projekt Red gestern Abend letzte Details zumund den, konnten wir im Anschluss den Download vonstarten. Anders ausgedrückt: Ab sofort dürfen wir euch sagen, dass wir die große Erweiterung für das Rollenspiel bereits testen können.Über die Inhalte und Erfahrungen dürfen wir jedoch noch nicht sprechen. Die bleiben ein paar Tage unter Verschluss, aber ihr müsst nicht allzu lange auf unsere in Schriftform festgehaltenen Eindrücke warten: Amwird unseronline gehen.Wenig überraschend wird der Hauptfokus im Test von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty dersein. Kann CD Projekt Red erneut eine starke Geschichte mit spannenden Charakteren und Aufträgen erzählen? Das werden wir im Laufe der nächsten Tage möglichst genau in Augenschein nehmen.Darüber hinaus werden wir uns aber auch einige deranschauen. Denn immerhin verspricht CD Projekt Red für den Patch einige Neuerungen, die sich auf die Spielerfahrung mal mehr und mal weniger stark bemerkbar machen werden. Es dürfte also kaum einen besseren Moment geben, um eventuell noch einmal Night City zu erleben oder aber vielleicht sogar zum ersten Mal in Cyberpunk 2077 einzusteigen.Falls ihr übrigens besondere Wünsche beziehungsweise Fragen für den Test habt, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, sie unsmitzuteilen. Wir können nicht versprechen, dass wir auf alles eine Antwort geben können, aber werden wie gehabt unser Bestes geben.