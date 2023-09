Cyberpunk 2077: Phantom Liberty: Globale Release-Uhrzeiten für den DLC & Preload bekanntgegeben

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty DLC – In der Nacht zum 26. September geht es los





The wait is almost over, chooms! 😎#PhantomLiberty arrives on September 26th – 1 AM CEST on PC, and midnight local time on Xbox Series X|S and PlayStation 5.



If you’re looking to deep dive into Dogtown as soon as it’s available, here’s a map with some global release timings! pic.twitter.com/5Q5diYtS5t



— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 18, 2023

Wie steht es um den Preload für PS5, Xbox Series und PC?

Nach langem Warten ist es schon in der kommenden Woche endlich so weit und dervonfeiert seine Veröffentlichung. Und mittlerweile hat Entwickler CD Projekt RED auch diefür den Release bekanntgegeben.So wissen wir genaustens, wann wir die Straßenschluchten des brandneuen Gebiets inunsicher machen dürfen. Außerdem steht fest, ab wann ihr denfür den DLC starten könnt.„Das Warten hat bald ein Ende, Chooms!“, heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account von Cyberpunk 2077. Und weiter: „Phantom Liberty erscheint am- 1 Uhr MESZ auf PC und um Mitternacht Ortszeit auf Xbox Series X|S und PlayStation 5. Wenn ihr in Dogtown eintauchen wollt, sobald es verfügbar ist, findet ihr hier einemit den weltweiten Veröffentlichungsterminen!“. Jene wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten:Ganz konkret bedeutet das, dass wir inin der Nacht auf den 26. September ummit derdes DLC loslegen können, während-Spieler bereits etwas früher, wenn es zur Geisterstunde schlägt, beginnen dürfen. Mit an Bord: eine ganze Menge frischer Inhalte, die nur darauf warten, von euch erkundet zu werden, ebenso wie ein brandneuer, spannender Story-Strang.Während sich PC- und Next-Gen-Spieler also über Phantom Liberty freuen, gehen die Besitzer deraber leer aus. Die Entwickler haben aus den massiven Schwierigkeiten, die sie schon bei der Umsetzung des Basisspiel für die Last-Gen hatten, gelernt und eingesehen, dass diese nicht den Leistungsanforderungen eines Spiels wie Cyberpunk 2077 entsprechen.Während wir uns natürlich noch bis zu seinem offiziellen Release gedulden müssen, um den Phantom Liberty DLC für Cyberpunk 2077 endlich zocken zu können, dürfen wir ihn zumindest schon einmal etwas früher. So ist es unkompliziert möglich, bereits vorab den langwierigen Download über die Bühne zu bringen und sich etwaigen Komplikationen in der Release-Nacht, beispielsweise einer Überlastung der Server, zu entziehen.Der Preload für Phantom Liberty soll ganzebereitstehen. PS5- und Xbox Series-Spieler können sich die Spieldateien also bereits ganz entspannt ab dem kommenden Sonntag auf ihre Konsolen ziehen, während PC-Besitzer sich wohl wie es aussieht bis zum richtigen Release gedulden müssen.Auch wir sind bereits drauf und dran,. Für denmüsst ihr euch natürlich noch etwas gedulden, aber schon jetzt wollen wir euchzusammengetragen haben, natürlich nicht vorenthalten.