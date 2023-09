Cyberpunk 2077: Phantom Liberty: An welcher Stelle im Spiel der DLC beginnt

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - DLC-Ereignisse starten nach etwa zehn Stunden

Phantom Liberty soll Neulinge wie auch Night-City-Veteranen gleichermaßen abholen.

Morgen bekommt das dystopische Action-PRGmitseinen ersten und einzigen großen DLC spendiert. Zusammen mit dem Update 2.0, das seit letzter Woche auch für das Grundspiel erhältlich ist, wird das Spiel auf ein neues Level gehoben.So wurden beispielsweise Kampf-KI, Polizeisystem, Skilltree und Item-Crafting überarbeitet und neu designt.sollen so ein völlig neues Spielerlebnis bekommen. Mit dem Add-On Phantom Liberty geht es für euch in einen neuen Stadtteil von Liberty City mit zahlreichen Haupt- und Nebenquests.Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, die Ereignisse von Phantom Liberty zu starten. Wenn ihr einen existierenden Spielstand habt, das Spiel vielleicht schon einmal durchgespielt habt, könnt ihr mit eurem Charakter schnell in das Add-On eintauchen. Voraussetzung ist lediglich, dass ihr diein Pacifista erledigt habt. Diese startet mit „M’ap Tann Pelen“ und endet mit „Transmission“. Laut Questdesigner Pawel Sasko von CD Projekt Red müsse man erst die Voodoo-Boys-Mitglieder Placide und Maman Brigitte kennenlernen und mit Alt Cunningham gesprochen haben. Danach ruft euch Songbird an, die euch zur ersten Hauptmission „Dog Eat Dog“ nach Dogtown führt.Wer einen neuen Spielstand startet, etwa um Cyberpunk 2077 noch einmal mit den Möglichkeiten von Update 2.0 durchzuspielen, kommt nach etwa zehn Stunden an diesen Punkt im Spiel (oder auch etwas schneller, wenn man es wirklich darauf anlegt). Da sich das Spiel noch einmal ganz anders präsentiert und selbst Night-City-Veteranen etwas Neues bietet, ist einkeine schlechte Idee. Wer Phantom Liberty als Grund sieht, das Spiel überhaupt zum ersten Mal zu zocken, ist mit dieser Variante ohnehin am besten beraten.Schlussendlich gibt es noch die Möglichkeit, nur den DLC mit einem völlig neuen Spielstand zu spielen. Ihr bekommt dann einen Level-15-Charakter, dessen Attribute und Vorteilspunkte schon verteilt sind. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, diese Punkte noch einmal komplett neu anzuordnen. Das Spiel beginnt dann direkt mit dem oben genannten Anruf von Songbird. Habt ihr die Questreihe von Phantom Liberty durchgespielt, geht es in dem Hauptspiel mit der Quest „Down on the Street“ weiter. Alles, was davor stattfand,Wie Sasko weiterhin erklärt, ist Phantom Liberty so designt, dass es auch als Standalone funktioniert. Es sind keine Vorkenntnisse zu Cyberpunk 2077 nötig (wenngleich sie natürlich auch nicht schaden). Auf der anderen Seite soll der DLC durch seinen Ansatz als Spionagethriller auch für Spieler reizvoll sein, dieverbracht haben. Wie uns der Cyberpunk-DLC gefallen hat, könnt ihrnachlesen.