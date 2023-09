Cyberpunk 2077: Phantom Liberty: Einmal mit Johnny Silverhand im Retro-3D-Shooter

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Arcade-Shooter lässt euch Johnnys Story nochmal erleben

Nach dem neuen Update 2.0 vongibt es eine Menge Neues zu entdecken – au ohne den. Entwicklerstudio CD Projekt RED hat sich einiges einfallen lassen und in Night City ein paar Eastereggs und andere Goodies zu verstecken.So könnt ihr jetzt in einem Mini-Spiel erneutauf seinem Feldzug durch den Arasaka-Tower schlüpfen – im Retro-3D-Look. Möglich macht dies ein alter Arcade-Automat in einer Kirche außerhalb von Night City.Um zu diesem Ort in Cyberpunk 2077 zu gelangen, müsst ihr euch in das Gebiet mit der weitläufigen Proteinfarmbegeben. Das Gebäude steht unscheinbar auf einer freien Fläche, kann aber gut als Kirche ausgemacht werden. Es gibt hier auch ein Schnellreise-Terminal, sodass ihr später noch einmal ganz einfach hierher zurückkommen könnt.Der Arcade-Automat steht rechts vom Eingang. Es handelt sich um das fiktive Spiel im fiktiven Spiel Arasaka Tower 3D – bietet aber klare Reminiszenzen anwie Doom oder Half-Life . Stellt euch also darauf sein, dass eure Augen mit dieser fast schon historischen Polygon-Optik nach all der Grafik-Schmeichelei in Cyberpunk 2077 überfordert sein könnten.Im Spiel steuert ihr, wie am Icon auf dem unteren Bildschirmrand deutlich visualisiert wird (Keanu Reeves ist auch in diesem Grafikstil unverkennbar und zeitlos), Johnny Silverhand auf seiner Flucht aus dem Arasaka Tower. Ihr könntund in etwa zehn Minuten ans Ziel gelangen – ein netter Zeitvertreib im stressigen Alltag von Night City.Mit dem Update 2.0 wurden einige Gameplay- wie auch optische Neuigkeiten in das Spiel implementiert. Mitwürdigen die Entwickler die Helden aus dem auf der Spielwelt basierenden Anime Cyberpunk: Edgerunners finden könnt (Achtung: Spoiler).