Cyberpunk 2077: Phantom Liberty: In der ersten Mission kann ein Fehler den ganzen DLC vorzeitig beenden

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty: So schnell kann alles vorbei sein





You can straight up fail Cyberpunk Phantom Liberty's introduction and lose access to the entire DLC's main quest if you choose to ignore the objective and let Myers die with a special cut scene and line delivery from Johnny if you do so! shout out to my brother for driving like… pic.twitter.com/Ih5bkDfDld



— Synth Potato (Ameer) 🥔 (@SynthPotato) September 26, 2023

Mitist am 26. September 2023 die erste und einzige Erweiterung vonerschienen. Fans haben hoffnungsvoll darauf gewartet, doch für manche war der Spaß bereits in der ersten Mission vorbei: Wer ein bestimmtes Ziel ignoriert oder übersieht, beendet das DLC und damit die gesamte Questline. Achtung: Spoiler.Lasst ihr einen NPC sterben, den ihr eigentlich retten solltet, führt das zum– und zwar bereits im ersten Auftrag. Ihr seht daraufhin eine spezielle Cutscene, in der Johnny Silverhand zuerst euren Fehler betont, dann aber mit euch auf eure Freiheit anstoßen will.Ein Twitter-Nutzer namens SynthPotato hat das vorzeitige Ende in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty entdeckt, genauer gesagt war es sein Bruder. „Ihr könnt direkt im Intro von Phantom Liberty versagen und den Zugang zur gesamten Hauptquest des DLCs verlieren, wenn ihr ein Ziel ignoriert“, schreibt er.Nachdem ihr im Hauptspiel die Pacifica-Questreihe vervollständigt habt, erhaltet ihr einen Anruf, der die Questline von Phantom Liberty startet. Innerhalb eines Auftrags namens „Hole in the Sky“ sollt ihr die NUS-Presidentin. Der Bruder des Nutzers soll „wie ein Idiot“ gefahren sein und besagte Rettung verpasst haben. DadurchPassiert euch das gleiche, folgt eine Szene, in der V nach einem Blackout in Dogtown aufwacht. Sie liegt auf dem Boden und blicktan, der vor ihr steht und klarstellt, dass die Mission gescheitert ist. „Your presidential rescue op. Miserable failure“, sagt er, ist dann aber dankbar für die gewonnene Freiheit. „Honestly though, good fucking riddance“. Er will nun, dass V und er mit ihrem Leben weitermachen und zuerst nach einem vermutlich alkoholischen Getränk Ausschau halten.Keine Sorge: Wer dieses Ende ausversehen oder absichtlich erreicht hat, kann ganz einfach denund die Mission nochmal starten, um Myers doch noch zu retten. Mehr zum DLC findet ihr in. Außerdem gibt es in der Erweiterung ein