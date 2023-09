Cyberpunk 2077: Phantom Liberty: Spieler finden ein Easter Egg an einem Münztelefon

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty: Easter Eggs am Münztelefon

In, das vor wenigen Tagen startete, könnt ihr mithilfe einer Telefonnummer eine Referenz finden, die manche Spieler an einen weiteren beliebten Titel aus dem Hause CD Project Red erinnern wird.Seit die Erweiterung live ist, haben sich passionierte Easter-Egg-Sucher in der neuen Gegendauf die Lauer gelegt und sind bereits fündig geworden. In einer Telefonzelle gibt es die Möglichkeit, die Titelmelodie aus The Witcher 3 abzuspielen, wenn ihr die richtige Nummer anruft.In einer der ersten Missionen von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty werdet ihr damit beauftragt, einen Anruf zu tätigen. Dafür müsst ihr euch imzu einem gelbenbegeben und eine Nummer wählen, aber es gibt noch mehr Zahlen einzugeben – Hinter dem Gerät befinden sich Post-its an der Wand mit verschiedenen Telefonnummern darauf, weiter steht nichts dabei. Wer ein cooles Easter Egg finden möchte, sollte sie mal eingeben.Wenn ihr 5745552377 anruft , hebt V das Telefon ab, hält es ans Ohr und lauscht dem. Johnny Silverhand steht währenddessen lässig an den Türrahmen gelehnt daneben und sieht zu. Eine weitere Nummer an der Wand, nämlich 6175556277, bringt das Münztelefon dazu, das Lied „Never Fade Away“ abzuspielen, wobei es sich um denhandelt. Motivierte Tipper können weitere Nummern wählen, die zu unterschiedlichen Reaktionen der Charaktere führen.Ebenfalls ein lustiges Easter Egg, wenn auch für manche Spieler eher frustrierend, ist ein besonderes Ende, dass ihr ganz am Anfang der Erweiterung erreichen könnt. Dabei lasst ihr versehentlich oder absichtlich einen NPC in der ersten Mission sterben und. Für noch mehr Details zu Gameplay und Story solltet ihr euchanschauen.