Cyberpunk 2077: Phantom Liberty: Entwicklerstudio will den The Witcher-Weg gehen

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - "Manche Dinge brauchten mehr Zeit"

Mit dem DLC Phantom Liberty und dem gleichzeitig veröffentlichten Patch 2.0 hateinen ordentlichen Boost bekommen und sich nach seiner schwachen Performance zu Release rehabilitiert. Entwickler CD Projekt Red erhofft sich, dass das Spiel einen ähnlichen Weg geht, wieDies deutete zumindestkürzlich in einem Interview mit PC Gamer an. So wolle man die Cyberpunk-Reihe mit jedem Schritt weiterentwickeln und auf ein neues Level heben.„Schaut euch an, wie sich die Witcher-Spiele mit jedem neuen Teil verändert haben“, sagte Sarzynski. Diese Entwicklung wolle man im Cyberpunk 2077-Universum auch erreichen. „Das Spiel war unser erster Schritt in eine futuristische Science-Fiction-Welt mit.“ Dass in einem solchen großen Vorstoß in ein neues Genre nicht alles auf Anhieb klappt, sei ganz natürlich. „Manche Dinge haben sofort funktioniert, wie die Grafik, Musik oder das Design der Stadt. Andere Aspekte wie Charakterdesign oder die Interaktion mit NPCs brauchten mehr Zeit.“Mit dem letzten Update habe man jedoch alles auf ein zufriedenstellendes Level gebracht, was denin dieser Welt legen soll. Inhaltlich ist Cyberpunk 2077 nach dem ersten und einzigen DLC abgeschlossen – anders als beispielsweise, für das es zwei große Erweiterungen gab. Ein Nachfolger ist jedoch angedacht, ebenso wie der Witcher-Kosmos eine weitere Trilogie spendiert bekommen soll.Die Witcher-Spiele wahren ihrerzeit jeweils. Wenn man erst einmal einen solchen Status mit einer Spielereihe erschaffen hat, liegt es nahe, dass CD Projekt Red diesen Anspruch halten will. Und auch wenn Cyberpunk 2077 zum Release im Jahr 2020 technisch unausgegoren war, so hatte man doch bereits da das Gerüst für ein beeindruckendes Spiel geschaffen.Fans können also gespannt sein, ob weitere Cyberpunk-Teile große Fußstapfen hinterlassen, oder wie Cyberpunk 2077 erst einmal eine Bruchlandung hinlegen, bevor sieemporsteigen können. CD Projekt Red arbeitet derweil daran, das Universum zu erweitern, so wurde kürzlich diebestätigt.