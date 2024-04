Cyberpunk 2077: Mission im Phantom Liberty-DLC ist von einer bestimmten Szene aus Der Herr der Ringe inspiriert

Die Verbindung zwischen Tolkiens populärem Fantasy-Meilenstein, der zahlreichen kreativen Köpfen den Weg geebnet haben dürfte, und dem dystopischen Rollenspiel der-Macher liegt nicht unbedingt auf der Hand, dennoch hatdie-Macher bei einer Mission besonders inspiriert.So sollen sich die-Entwickler bei einer Quest, die ihr im etwas jüngerenabschließen könnt, von Frodos beschwerlicher Reise zum Schicksalsberg beeinflusst haben lassen. Wer sich nichtmöchte, der sollte ab hier aber wohl besser aussteigen.Im Gespräch mit den Kollegen von IGN auf der GDC 2024 erklärte, man verfolge bei CD Projekt Red die, ganz eigene Quests für spezifischeoderzu entwickeln. Diesem Konzept sei man bereits ingefolgt, indem man sich den gefeierten Titel zunächst alsvorstellte, um anschließend die-Erweiterung zu entwickeln.Ganz ähnliche habe es wohl auch bei Cyberpunk 2077 ausgesehen: Hier nutzte man dasals Blaupause, um den Phantom Liberty-DLC drumherum zu entwickeln. Doch damit nicht genug: Mit den frischen Story-Inhalten hievte man das Motto bei CD Projekt Red kurzerhand auf die, indem man zahllose populäre Werke auch abseits des eigentlich gewählten Genres als Inspiration nutzte – darunter auch Der Herr der Ringe.Hierbei bezog sich Sasko auf eine ganz bestimmte Quest mit dem Namen, die euch im späten Verlauf der Phantom Liberty-Erweiterung mit einer riesigen, die den Namenträgt, noch einmal so richtig einheizt. „Den Bunker zu betreten war, als würde man die Ebeneeines Monsters betreten“, so führt Sasko aus. „Und selbst die Szene, in der Cerberus auftaucht, hat Ähnlichkeit mit dem Moment, in dem Shelob [Anm. d. Red.: Kankra in der deutschen Fassung] in Der Herr der Ringe auftaucht, wenn sie über einem schwebt, eine Art drohender Schatten.“, heißt es weiter.Tatsächlich finden sich hier Parallelen, denn auch ohne Saskos Worte zuvor gehört zu haben, erinnert die Szene aus, in der Frodo von Gollum fehlgeleitet durch das düstere Spinnennest wankt, doch tatsächlich an Cerberus in seinem unterirdischen Bunker. Wollt ihr euch die Spielszene einmal selbst ansehen, bietet euch ein passendes Video bei rund 15 Minuten die Möglichkeit dazu:stellt CD Projekt Reds Associate Game Director noch einmal heraus, dass es durchausfür die Game Designer mit sich bringe, wenn das Thema und die Leitbilder von vornherein klar definiert seien. Dennoch würden sie viele Entscheidungen für sich selbst treffen, wie Sasko klarstellt. Für den, die bereits fürundFeder führte.