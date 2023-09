Morkull: Ragast's Rage: Hollow-Knight-Alternative kommt 2024

Morkull: Ragast's Rage - So ähnlich und doch so anders

Oft sieht man einem Spiel an, dass es sich in Design oder Gameplay erfolgreichen Vertretern eines Genres bedient. Schon nach wenigen Sekunden im Trailer zuist kaum ein Zweifel möglich, welches Spiel die Entwickler von Disaster Games vor allem inspiriert haben dürfte.mit Tiefenunschärfe, von Moos überwucherte Dungeons mit gigantischen Pilzen, ein „Held“ mit behörnter Schädelmaske – das erinnert alles stark an. Im nächsten Jahr soll der 2D-Plattformer erscheinen – und damit vielleicht sogar vor, dem lang erwarteten Hollow-Knight-Nachfolger.Dass Morkull: Ragast’s Rage aber mehr als eine Hommage an das Metroidvania von Team Cherry sein soll, lässt zum einen der Soundtrack im Trailer erahnen, der mit treibenden Metal-Riffs den Titelhelden Morkull durch die Welten begleitet. Zum anderen will das Spiel auf einemit viel Ironie und Anspielungen setzen. Morkull, der Totengott, ist sich nämlich sehr wohl bewusst, dass er Teil eines Videospiels ist, und durchbricht regelmäßig die vierte Wand.Die Kämpfe – ob gegen Bossgegner oder im Level-Alltag – machen den Eindruck, als würden sie denjenigen gut liegen, die auch mit demzurechtgekommen sind. Ein weiterer Unterschied hingegen ist der Fähigkeitenbaum, zudem haben einige Gegner eine Energieleiste. Auch geheimnisvolle, scheinbar nicht zur Welt passende Items wie beispielsweise ein Basketball, scheinen eine Rolle zu spielen.Starke Ähnlichkeiten, besonders optischer Natur, zu Hollow Knight – einem der Vorreiter des Genres schlechthin – sind definitiv nicht von der Hand zu weisen. Morkull: Ragast’s Rage macht aber allein durch den Trailer den Eindruck, als würde man eigene Ideen mitbringen und wirkt wie ein Spiel, mit dem Fans sich dieverkürzen könnten. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht, aber das Spiel sollerscheinen.