EA Sports WRC: EA und Codemasters kündigen Rallye-Simulation mit Trailer an

EA Sports WRC: Rallye-Simulation noch in diesem Jahr

Das eigene Auto – sogar in VR

Es wird wieder dreckig und gefährlich: EA und Codemasters haben nach monatelangen Gerüchten offiziellangekündigt. Diesoll die geistige Fortsetzung der-Spiele werden und lässt dafür bereits die Motoren klingen.Nachdem sich jahrelang KT Racing um die Videospiel-Umsetzung der World Rally Championship kümmerte, liegen die Rechte ab diesem Jahr bei Electronic Arts. Somit darf nun Codemasters neben der F1-Rennserie auch wieder den Rallye-Sport bedienen. Wir fassen für euch diezusammen.Das Wichtigste zuerst: EA Sports WRC wird amfürunderscheinen. Während der Release also nicht mehr lange auf sich warten lässt, wird die alte Konsolengeneration außen vor gelassen. Auch auf der Nintendo Switch es keine Rennen gegen die Zeit und Umwelt geben.Und spielerisch? Nun, EA verspricht nicht weniger als das, welches auf der Basis von Dirt Rally und der Unreal Engine entsteht. Sollte dem so sein, dann dürfte euch eine waschechte Simulation erwarten, bei der ihr fahrerisch auf jeden Fall gefordert werdet. Der Trailer zeigt davon aber noch nicht allzu viel, vermittelt aber eine gute Atmosphäre:Inhaltlich heißt es vom Publisher weiter, dass EA Sports WRC(17 zum Start, eine wird per Gratis-Update nachgeliefert) mit über 600 Kilometern Strecke bieten wird. Hinzu kommen "zehn aktuelle WRC-, WRC2- und Junior-WRC-Fahrzeuge sowie 68 der kultigsten Rallyeautos aus 60 Jahren Sportgeschichte." Zu guter Letzt gibt es neben einerauch einenfür bis zu 32 Fahrer, der plattformübergreifend ist.Eines der Highlights von EA Sports WRC ist gemäß der Pressemitteilung der. In diesem könnt ihr euer eigenes Rallye-Auto zusammenstellen, indem ihr von Chassis und Karosserie bis hin zu den wichtigsten mechanischen Teilen alles selbst festlegt. Natürlich dürft ihr auch Hand an die Optik legen und etwa den Innenraum gestalten oder den Lack einstellen.Neben einigen technischen Vorteilen, wie einer Unterstützung von Widescreen-Monitoren und AMD FSR und Nvidia DLSS, gibt es exlusiv am PC für EA Sports WRC noch eine richtige Besonderheit: Nach dem Launch gibt es. Weitere Informationen dazu sollen in naher Zukunft folgen.Zu guter Letzt folgen noch die üblichen Vorbesteller-Boni: Drei Tage Vorabzugang, sprich man darf bereits am 31. Oktober auf die Strecken, VIP-Rallye-Pass für 5 Ingame-Saisons und Lackierungs- und Kleidungspacks für Ford, Hyundai und Toyota. Wem Rallye derweil nicht zusagt, kann ab Oktober mitebenfalls mit schnellen Autos unterwegs sein,