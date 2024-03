EA Sports WRC: Der 29. Februar als böse Überraschung





Guidance for PlayStation players:



1⃣ On your console, go to Settings > System > Date and Time > Set Date and Time > Set Manually.



2⃣ Change the date to March 1, 2024.



3⃣ Once this change has been done, the game should function normally.



— EA Help (@EAHelp) February 29, 2024

2024 ist ein besonderes Jahr, genauer gesagt ist es ein, sprich wir dürfen uns über einen Tag mehr freuen. Fürkam dieser jedoch offenbar überraschend und sorgte dafür, dass das Rennspiel auf derundnicht spielbar war.Bugs, das dürfte jeder Videospieler selbst schon einmal erfahren haben, können manchmal arg willkürlicher Natur sein und Entwickler können längst nicht jedes Szenario im Auge behalten. So passiert es dann schon mal, dassauftreten, mit denen man eigentlich nie so wirklich rechnet – etwa wenn am 29. Februar das Spiel konsequent den Dienst quittiert. Es gab immerhin schnell eine sehrWer sich am 29. Februar dachte, dass er den zusätzlichen Tag gerne mit EA Sports WRC verbringen wollte, schaute schnell in die Röhre:. Zumindest auf der PS5 und Xbox Series X|S, denn aus einem bisher unbekannten Grund wollte die Rally-Simulation keine Spieler auf die Strecke lassen. Stattdessen stürzte das Spiel permanent beim Start ab.Der Fehler war schnell gefunden:. Habt ihr nämlich auf den Konsolen euer Datum manuell auf den 1. März eingestellt, funktionierte EA Sports WRC wieder, wenn auch nur im Offline-Modus. Multiplayer-Rennen waren somit zwar nicht möglich, aber immerhin stand es euch wieder frei, die eigene Karriere fortzusetzen oder aber einfach ein paar Runden zu drehen.Warum genau der Schalttag dafür gesorgt hat, dass EA Sports WRC vollständig den Geist aufgegeben hat, ist bisher noch unklar. Laut EA wird das, damit Spieler in vier Jahren nicht noch einmal das Problem haben. Sofern EA Sports WRC dann überhaupt noch aktuell ist und längst nicht von einer neuen Version abgelöst ist. Immerhin kommt es beim Publisher schon öfters vor,