Gravity Circuit: Retro-Plattformer kommt bald als physische Version in den Handel

Gravity Circuit: Beliebter Retro-Plattformer ist bald auch physisch verfügbar

Der Action-Plattformervonist bereits am 13. Juli 2023 digital für PC, Nintendo Switch sowie PlayStation 4 & 5 erschienen. Noch in diesem Quartal sollen jetzt in Zusammenarbeit mit dem Publisherauchfür alle genannten Konsolen erscheinen.Bei Pix’n’Love handelt es sich um einen Verlag, der sich seit 2007 ausschließlich darauf spezialisiert hat, Bücher rund um dieundzu veröffentlichen. Im Laufe der Zeit haben sie außerdem das Labelgegründet, unter dem sie verschiedene Videospiele, wie beispielsweise dievertreiben.In Gravity Circuit schlüpft ihr in die Rolle von Kai, einem, der über diedes Gravity Circuit verfügt. In einer futuristischen, von Robotern bevölkerten Welt müsst ihr euch der Bedrohung durch eine Virus-Armee in den Weg stellen. Dabei hüpft ihr in klassischerdurch die bunten Level und besiegt mit euren Fähigkeiten die unterschiedlichsten Gegner. Die Grafik und das Spielprinzip erinnern dabei stark an alte Konsolenklassiker.Da ihr euren Charakter im Laufe des Spiels durch diedes Gravity Circuit immer weiterkönnt, ergeben sich immer wieder neue Wege, die verschiedenen Level zu erkunden oder eure Gegner zu besiegen, hier ähnelt der Titel ein wenig einem Metroidvania. Insgesamt gibt eszu erkunden und einige Bosse, die euch noch einmal vor eine größere Herausforderung stellen.Glaubt man den Rezensionen auf Steam und Metacritic , kommt Gravity Circuit bei den meisten Spielern sehr gut an. Dort wird der Titel oft mitoderverglichen und von einem Nutzer sogar als bestes MegaMan-like seitbezeichnet. Wann genau die physische Version für Nintendo Switch und PlayStation 4 & 5 erscheint, ist noch unklar, allerdings kündigt Pix'n'Love (via Gamespress ) an: Noch in diesem Quartal. Ein anderes Spiel, welches mit schöner Pixelgrafik und altbekannten Spielelementen aufwartet, könnt ihr in unserem Test zu Sea of Stars bewundern.