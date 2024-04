Tales of the Shire geht mit neuem Trailer in nächste Phase über: Cozy Game wird immer greifbarer

Imlebt man als Hobbit bekanntlich das gute Leben. Mit reichlich gefüllten Vorratskammern und ausgelassenen Festen fühlen sich die Bewohner der immergrünen Idylle erst richtig wohl. Kaum ein Ort bietet sich so sehr als virtuellesan, wie die Heimat der von Tolkien erdachten Halblinge.Um eine Reise dorthin zu unternehmen, braucht es das in Bälde erscheinende Spiel, dessen kürzlich erschienener Trailer einen Vorgeschmack auf das Erlebnis bereithält.Als Ausgangsort der Der Herr der Ringe- wie auch der Hobbit-Geschichten dient das Auenland vor allem als Kontrast zur beschwerlichen Heldenreise, welche Frodo beziehungsweise Bilbo antreten. Bei den Hobbits daheim ist noch alles in Ordnung, die Gefahren der weiten Welt scheinen hier keinen Einfluss auf die Gemüter zu nehmen. In Tales of the Shire öffnet dieser Ort der Unbeschwertheit seine Tore für Spieler mit Entspannungswunsch: Das Wort Cozy wird in diesemganz großgeschrieben.In einempräsentiert Publisher Private Division, wie sich dieser Anspruch in das Spiel übersetzt. Die Anfangssequenz macht bereits deutlich, dass es in Tales of the Shire keine nervenaufreibenden Abenteuer zu erleben gibt, sondern eine Heimkehr, ein Niederlassen im Vordergrund steht. Es werden Bilder von friedlichen Landschaften gezeigt, die zwischenzeitlichen von Gameplay-Demonstrationen unterbrochen werden. Aktivitäten wie Farmen, Ressourcen-Sammeln, Angeln, Handeln und Dekorieren rücken hierbei ins Rampenlicht.Und wie wir es von Tolkiens Erzählungen kennen, habennatürlich auch im Spiel-eigenen Schauplatz Wasserau einen hohen Stellenwert unter genießerischen Hobbits. Aber der Kochlöffel wird dabei nicht nur für ein Single-Menü geschwungen, dennim Sinne der Freundschaft steht ebenfalls auf dem Plan.Nochsoll das Auenland in Videospiel-Form für einen Besuch bereitgestellt werden. Vorbeischauen dürft ihr, wenn es so weit ist über. Eine Vormerkung auf der entsprechenden Wunschliste kann sich lohnen, um den kommenden Release von Tales of the Shire im Blick zu behalten. Kribbelt euch die Lust auf Cozy Games aber schon jetzt brennend unter den Fingern, findet ihr vielleicht einen guten Tipp unter unseren zehn Alternativen für Stardew Valley