Silent Hope: Erster Eindruck: Ein Dungeon-Crawler zum Kopf abschalten

Silent Hope: Nicht lang schnacken…

Made in Abyss

In den Echtzeit-Gefechten gebt ihr den Bewohnern des Abgrunds mit euren normalen und Spezialngriffen ordentlich eins auf die Mütze.

Prädestiniert für Pop und Podcast

Die Arbeiten an der Oberfläche sind wesentlich schneller abgehakt als eure Ausflüge in den Abyss, brauchen aber genauso wenig Köpfchen.

Bevor der Titel-Tornado im Oktober mit stürmischen Spielen wieoderüber die Redaktion hereinbricht, verbringe ich die letzten stillen Stunden mitDerverspricht angenehme Ablenkung, bei der weder der Bildschirm vor Spezialeffekten noch meine Controller-Tasten vor Frustration explodieren sollen. Ein Versprechen, dass sich nach rund zehn Stunden bestätigt, auch wenn Silent Hope immer wieder auf dem schmalen Grat zwischen Entspannung und Langeweile balanciert.Es war einmal ein König, der beim Anblick der lügenden und betrügenden Massen seinem Volk dienahm und sich anschließend in einen bodenlosen Abgrund namens Abyss stürzte. Seine Tochter weinte ob ihres Verlusts bitterlich und schloss sich in eine Kristallträne ein, um sich von der harschen Außenwelt abzuschotten. Doch als eines Tages sieben helle Lichter aus dem Abgrund hervorschießen, erwacht in der Prinzessin die titelgebende stille Hoffnung und sie rekrutiert die, um ihren Vater wiederzufinden: Vorhang auf für Silent Hope.Der, den ihr euch wahlweise auf Englisch oder Japanisch mit deutschen Untertiteln anhören könnt, ist nett, aber nach anderthalb Minuten abgefrühstückt, wobei hier mit den bilderbuchartigen Hintergründen schon der zweite Stilbruch stattfindet: Die sehr schick animierte Intro-Sequenz, die sich im Hauptmenü jederzeit anschauen lässt und mit der prominent in den Trailern geworben wird, hat mit derder Charaktere, die 99 Prozent der Zeit zu sehen ist, nämlich wenig gemein.Bevor ich euch weiter mit Details zur Geschichte oder Optik zu quatsche, nehme ich mir lieber den Titel des Spiels zu Herzen und schleiche still und heimlich zum Gameplay rüber. Starten wir mit den erwähnten, die kein rein narratives Werkzeug sind, sondern euch alle für die Ausflüge in den Abgrund zur Verfügung stehen. Von der Heugabel schwingenden Farmerin über den flinken Bogenschützen bis hin zum klassischen Ritter mit Schwert und Schild setzt jeder der Charaktere aufNeben einer Kombination aus Standardangriffen kann jede Figur drei Spezialangriffe lernen und erhält durch das Aufrüsten zu einer neuen Klasse noch weitere Möglichkeiten, um einenzu finden. Damit heißt es nun, sich in den Abyss hinabzustürzen, Monster auszuschalten und auf dem Weg Richtung Boden jede Menge Rohstoffe und neue Waffen zu finden, die an der Oberfläche dann zu stärkerem Equipment verarbeitet werden, das die nächste Expedition wiederum noch weiter vordringen lässt. Einalso.Der Bildschirmtod bedeutet natürlich das Ende des aktuellen Ausflugs, doch was sich nach klassischer Roguelike-Struktur anhört, ist zugunsten einesextrem aufgeweicht. So könnt ihr an auf fast jeder Ebene verteilten Kristallen jederzeit an die Oberfläche zurückkehren, um wirklich alle gesammelten Gegenstände zu behalten oder zu einem der anderen sechs Charaktere wechseln, was eine volle Lebensleiste und aufgefüllte Heiltränke bedeutet. Um möglichst tief zu gelangen, solltet ihr also, damit auch auf der Ersatzbank kräftige Optionen auf ihren Einsatz warten.Darüber hinaus findet sich aber auch alle paar Ebenen ein Lagerfeuer, zu dem ihrund so nicht bei jeder Expedition auf der ersten Etage beginnen müsst. Weil der Abgrund von Silent Hope mit einer Reihe an verschiedenen Bereichen aufwartet, die sich optisch unterscheiden und noch dazu jede Menge Ebenen aufweisen, eine gute Idee – denn wer will schon mit dem Level-20-Charakter wieder und wieder die Anfangsmobs besiegen? Um gegen spätere Gegner und Bosse eine Chance zu haben, gehört aber auch dasdazu.An der Oberfläche könnt ihr aus den gesammelten Ressourcen also, mit denen ihr mehr Erfahrungspunkte bekommt, höheren Schaden austeilt oder andere nützliche Boni genießen könnt. So entsteht ein: Ihr findet neue Items, aus denen ihr stärkere Schwerter oder Mistgabeln herstellt, die die Zahlen hochgehen lassen und das Finden neuer Gegenstände erleichtern, mit denen ihr dann wiederum … Ihr versteht schon.Nach rund zehn Stunden habe ichund insgesamt vier Bereiche des hoffentlich nicht endlosen Abgrunds von Silent Hope erkundet, womit sich mein Eindruck nach den Trailern bestätigt: Der neuste Streich von Marvelous schreibt sich die Worteauf die Fahne und schafft es so zum idealen Lückenfüller zwischen den großen Blockbustern, die entweder mehr Aufmerksamkeit für die kunstvoll inszenierten Zwischensequenzen oder mehr Fingerfertigkeit für die knackigen Bosskämpfe verlangen.Die Ausflüge hinunter in den Abyss eignen sich hervorragend, um den Kopf abzuschalten und sich an den besiegten Monster- sowie gesammelten Loot-Massen zu erfreuen. Klar,, spielerischem Tiefgang sowie einer übergeordneten Motivation abseits der steigenden Zahlen, und mit einemsollte sich Silent Hope auch nicht messen wollen. Aber wer die Optik mindestens „ganz süß“ findet und im Feierabend zur Abwechslung mal weder nachdenken noch herausgefordert werden will, sollte sich auf jeden Fall dieanschauen.Weil die Musik auf Dauer ziemlich monoton und das Kampfgeschrei der Figuren schnell überaus nervig wird, lohnt es sich, die Spiellautstärke fast vollständig herunterzudrehen und stattdessen eigene Musik oder einen Podcast anzuschalten. Egal ob mit oder ohne Ton: Silent Hope erscheintfür denund dieund sollkosten.