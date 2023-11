Super Mario RPG Remake: Wie ihr den Bug mit den Parakoopas umgeht

Super Mario RPG: Wenn die Parakoopas nicht erscheinen

Einige Spieler sind im Remake vonauf der Switch über einen Bug gestolpert, der sie am Spielfortschritt hindert. Nintendo hat reagiert und einen Weg verraten, wie man diesen Fehler umgeht, da die Lösung nicht offensichtlich ist.Außerdem wurde angekündigt, den Fehler in einem demnächst erscheinenden Patch zu beheben. Immerhin ist aber, mit dem ihr ihn aus dem Weg räumt, nicht besonders aufwendig.In Super Mario RPG gibt es einen Ort mit freundlichen Monstern namens Monsterschlupf. Das Oberhaupt des Dorfes bietet euch Hilfe bei der Suche nach den sieben Sternen an. So sollt ihr esschaffen, die steile Felswand im Randland zu überwinden. Nun kann es aber passieren, dass die fliegenden Schildkröten nicht auftauchen, wenn ihr den besagten Ort erreicht. Dadurch kommt ihr im Spiel nicht voran.Wenn dies passiert, sollt ihr laut der Lösung von Nintendo. Ihr müsst nicht ins Schloss selbst; einfach die Vorstadt zu betreten, soll ausreichen. Dabei könnt ihr über die Weltkarte dorthin navigieren oder die Schnellreiseoption nutzen. Danach könnt ihr sofort wieder zurück nach Randland reisen. Die folgsamen Parakoopas sollten nun an der Felswand auftauchen und euch einen Parcours an die Spitze bilden.Für, in dem dieser Bug behoben wird. Super Mario RPG ist in der vergangenen Woche für Nintendo Switch erschienen. Im Remake den Super Nintendo-Klassikers von 1996 schlagen sich Mario und seine Freunde mit den schäbigen Schergen Schmiedrichs in rundenbasierten Kämpfen herum.