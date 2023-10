Polaris Convention: Gaming-Messe mit Community-Fokus startet diese Woche in Hamburg

Polaris Convention 2023: Mit Mario, Dragon's Dogma 2 und mehr

Diein Köln kennt jeder, aber in Deutschland finden jährlich auch noch kleinere Events rund um das Themastatt. Dazu zählt die in dieser Woche stattfindende, die 2022 ein erfolgreiches Debüt feierte.Vomöffnen die Tore der Hamburger Messehallen und lassen euch inundeintauchen. Im Vergleich zur gamescom steht bei der Polaris Con aber noch viel mehr der Community-Aspekt im Vordergrund, wobei auch das eine oder andere noch erscheinende Spiel vor Ort erstmals angezockt werden kann.So lassen sich von Publisher-Seite unter anderemundblicken, die teilweise im Vergleich zur Kölner Messe auch noch einmal aufgestockt haben. Beispielsweise könnt ihr am Stand von Capcom erstmals eine Demo vonausprobieren, während beim Switch-Hersteller das schon bald erscheinendewartet. Bei Astragon gibt es wiederum Stationen fürundDarüber hinaus könnt ihr in den anderen Messehallen einem großen Cosplay-Wettbewerb zuschauen, einerbeiwohnen, am Samstag und Sonntag Zeit auf dem Flohmarkt verbringen oder andere Events ins Auge fassen. Immerhin sind vor Ort in Hamburg auch zahlreiche Influencer vertreten, darunter etwa PietSmiet, die am Freitagabend die Live-Show Alle gegen Hamburg moderieren oder NinotakuTV, der verschiedene deutsche Anime-Synchronsprecher eingeladen hat.Auch die RocketBeans sind natürlich zugegen, ist es für die GameTwo-Macher doch quasi sowas wie ein Heimspiel. Zusätzlich gibt es noch einen Twitch Song Contest, verschiedene Koch-Events und vieles mehr.Wer nun Lust auf die Messe bekommen hat, kann sich freuen: Noch gibt es ein paar Tickets auf der Messe-Webseite zu kaufen. Während der Samstag schon komplett ausverkauft ist, könnt ihr sowohl Freitag als auch noch Sonntag in Hamburg vorbeischauen. Der Preis liegt übrigens bei 34 Euro pro Tag und beinhaltet kein Ticket für den Nahverkehr in Hamburg. Wer sich übrigens bereits auf das nächste Jahr vorbereiten möchte: