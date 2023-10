Don't Scream: Challenge für Horror-Fans startet das Spiel neu, wenn ihr zu laut seid

Don’t Scream: Wer schreit, verliert!

Halloween ist nur noch zwei Wochen entfernt und Grusel-Fans können zur Einstimmung schon mal ihre Horror-Spiele herausholen. Einen ganz neuen Aspekt bringt dabei das kurze, aber herausfordernde Spielvon den Indie-Entwicklern Joure & Joe mit.Jumpscares, blutige Metzeleien, geisterhafte Geräusche – wer sich vor PC oder Konsole so richtig vor Angst ins Hemd machen will, hat viele Möglichkeiten. Wer allerdings glaubt, durch nichts mehr geschockt werden zu können, kann sein Glück ja mal bei einem Spiel versuchen, in demsorgt.Ein, um dieses Game standesgemäß zocken zu können, ist nämlich ein. Dies nimmt eure Geräusche auf und wenn es einen Schrei registriert – oder sei es auch nur ein Wimmern oder ein erschrecktes Aufkeuchen – habt ihr verloren. Denn dann startet das Spiel von Neuem. „Don’t Scream“ ist Programm.Die Story an sich dauert nur 18 Minuten, wobei die Zeit nur voranschreitet, wenn ihr euch im Spiel auch bewegt. In einem interaktiven Found-Footage-Setup – das unweigerlich an denerinnert – müsst ihr euch durch den mysteriösen Pineview Forest bewegen. Dabei sind die Horror-Elemente extra so getaktet, dass ihr sie nicht vorhersehen könnt. So ist jeder Spieldurchlauf anders und eine einzigartige Erfahrung, wie die Entwickler auf der Steam-Seite zum Spiel versprechen Theoretisch könntet ihr auch das Mikrofon aus- oder weniger empfindlich stellen, aber das würde nicht dem Zweck des Spiels entsprechen und euch im Endeffekt den Spielspaß verderben. Don’t Scream soll einesein.Die Entwickler planen, Steam Achievements für gelöste Rätsel oder versteckte Orte einzubauen. Je nach Erfolg soll Don’t Scream künftig eine Lore mit den Mythen des Pineview Forest und erweiterten Content erhalten. Das Spiel ist laut Joure & Joe aberhältlich, pünktlich kurz vor Halloween also. Wenn ihr bis dahin noch andere Tipps für Horror-Games haben wollt, schaut in unserem Demo-Test vorbei.