Lost in Cult: Videospielbuch [lock-on] Vol. 006 zu Final Fantasy, Zelda und Alan Wake 2 angekündigt

Die verschiedenen Ausgaben von [lock-on] Vol. 006 im Überblick

Wer sich abseits von Videospielen auch für ihre Geschichten interessiert, der könnte bereits über das britischegestolpert sein, dass sich seit 2020 in diesen Bereichen engagiert.Das Aushängeschild des Unternehmens ist die [lock-on]-Reihe, eine Sammlung von Büchern die sich mit denbefasst, Entwickler zu Wort kommen lässt, Autoren eine Bühne für persönliche Perspektiven und Künstlern für ihre Werke bietet. Gestern ist nun die Kampagne der sechsten Ausgabe an den Start gegangen und umfasst Titel wieundMit, die sich mit rund 65 Spielereihen beschäftigt haben, bringt das nächste Exemplar von Lost in Cults Gaming-Magazin erneut eine ganze Reihe an Inhalten auf die Waage. Auch eine Reihe an Interviews versammelt [lock-on] Vol. 006, darunter mit dem Komponisten(Final Fantasy, Chrono Trigger), dem Künstler(Final Fantasy) und dem Ganondorf-Synchronsprecher Matt Mercer.Wenig verwunderlich wird es im Buch also um Final Fantasy gehen, es sind aber auch noch eine ganze Menge andere Spiele vertreten, wie man in einem Trailer auf Twitter und der offiziellen Website verrät. Mit dabei sind unter anderemwieund, ältere Indies wieundsowie neue Kandidaten wieundInhaltlich erwarten euch in [lock-on] Vol. 006 neben den genannten Interviews dann zahlreiche Essays, Blicke hinter die Kulissen und natürlich haufenweise, die eigens für den Band angefertigt wurden. Eines davon stammt auch von Amano selbst und ziert die Hardcover-Ausgabe von [lock-on] Vol. 006, während die Softcover-Version ein Bild zum bald erscheinendenziert.Womit wir bei den verschiedenen Varianten wären, die euch bei einem potenziellen Kauf vonzur Auswahl stehen. Ein Blick auf die Website von Lost in Cult zeigt die drei Versionen, mit denen man auch dieses Mal wieder an den Start geht: Das Softcover für, das Hardcover fürsowie die Deluxe-Ausgabe für, die das Hardcover samt einiger Goodies enthält, darunter Poster, Sticker, Spielkarten und für die ersten 400 Besteller sogar eine Schallplatte.Alle Preise werden an der Kasse dann in Euro umgerechnet,kommen natürlich obendrauf. Verschickt wird dann im, wenn [lock-on] Vol. 006 vollständig finanziert wird – da das bei allen vorherigen Ausgaben aber auch funktioniert hat, die Kampagne schon nach 24 Stunden 44.000 Pfund vom Ziel der 70.000 Pfund erreicht hat und noch bis zum 19. Dezember läuft, sollte das aber wohl kein Problem darstellen.Eines der im neuen Gaming-Magazin von Lost in Cult vorkommenden Spiele erscheint übrigens nächste Woche: Die Rede ist von