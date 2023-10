Indika: Narratives Nonnen-Adventure von russischem Studio mit klarer Anti-Kriegshaltung

Indika: Auf den geistlichen Spuren einer russischen Nonne

Odd Meter: Klare Kante gegen den Krieg

Screenshot - Indika (PC) Screenshot - Indika (PC) Screenshot - Indika (PC) Screenshot - Indika (PC) Screenshot - Indika (PC) Screenshot - Indika (PC) Screenshot - Indika (PC) Screenshot - Indika (PC)

Selten hat ein Studio so klare Worte gefunden und sich so stark gegen den russischen Angriffskrieg positioniert wie Odd Meter, die Entwickler hinter dem frisch angekündigten SpielFür ihren Debüt-Titel tut sich das ursprünglich aus Russland stammende Studio, das nach Kriegsbeginn nach Kasachstan ausgewandert ist, mit dem Publisher 11 bit studio zusammen und liefert zusammen mit der Enthüllung ihres Spiels ein. In demerkundet ihr als Titelheldin Indika ein alternatives Russland im 19. Jahrhundert.Mit der Prämisse „gesellschaftliche Normen zu hinterfragen, statt nur oberflächliches Entertainment zu liefern“, versteht sich Indika als, bei der die komplexe Geschichte mit einer Gameplay-Mischung aus Erkundung, Umgebungsrätseln und sehr seichten Plattforming-Passagen angereichert werden soll. Als Nonne Indika begebt ihr euch auf eine Reise, bei der ihr die vielen Seiten von Gut und Böse kennenlernt und euch mit Themen wie Trauer, Sünde und Moral auseinandersetzen müsst, während ihr einedurchstreift.Die ersten Spielszenen im Ankündigungstrailer erinnern mit ihren unterschiedlichen Kamera-Perspektiven anund die Entwickler schildern nicht umsonst, dass das Spiel „eher einem Arthouse-Film ähnelt“. Spannend und vor allem ungewöhnlich wirken die verzerrten und bizarren Bilder, die zunächst nur in Schwarz-, Weiß- und Grautönen gezeigt werden, um später in ein grelles Gelb zu verfallen, während im Hintergrundertönt.Bevor ihr im oben eingebetteten Video Indika zu sehen bekommt, nimmt sichdes verantwortlichen Studios Odd Meter, aber erst einmal viel Zeit, um seine Position und die der restlichen Entwickler zum russischen Angriffskrieg zu vermitteln: „Schon bevor unser Heimatland den Krieg begann, befanden wir uns auf einer schwierigen Gratwanderung mit Themen, die in Russland zu einer Anklage führen können. Nach dem 24. Februar wurde alles noch komplizierter, als der Verbleib in Russland sowohl körperlich furchteinflößend als auch – was noch wichtiger ist – moralisch schwierig wurde und wir uns dafür entschieden, das Land zu verlassen.“„Es ist jetzt offensichtlicher denn je, wie relevant die Themen, die wir in unserem Spiel behandeln, sind. Viele der Probleme des modernen Russlands haben ihre Ursache in dem soziopolitischen Infantilismus, der seinen Bewohnern seit Jahrhunderten eingehämmert wird: Demut, Gehorsam und Geduld sind die wichtigsten Tugenden, die uns von unserer orthodoxen Kultur aufgedrückt werden. Es ist also nicht überraschend, dass Institutionen wie die russisch-orthodoxe Kirche in letzter Zeit erstklassige Propagandawaffen abgeben, Gläubige zum Sterben für ihr Heimatland aufrufen und eine monströse Gleichgültigkeit gegenüber dem eigenen Leben und dem anderer Menschen predigen“, erzählt Svetlow weiter.Mit diesem Hintergrund zog das 16-köpfige Team nach Kasachstan, wo es seitdem Indika entwickelt, das voraussichtlich nächstes Jahr für PC und Konsolen erscheinen soll. Um dievon Studio und Publisher auch mit Taten zu untermauern, habe man sich entschlossen, einen, die unter den Kriegsfolgen zu leiden haben.