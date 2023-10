Assassin's Creed Hexe: Geht es bald in die Zukunft? Gelöschte Zwischensequenz aus Mirage wirft Fragen auf

Assassin's Creed Hexe: Spielt die Rahmenhandlung in der Zukunft?

Wie geht es mit Assassin's Creed weiter?

Nach dem kürzlich veröffentlichtenrichtet Ubisoft bereits den Blick auf die. Möglicherweise sogar wortwörtlich, wie eine in den Spieldateien des aktuellen Serienteils gefundene Zwischensequenz nahe legt, die offenbar als Teaser fürgedacht war.Derder Assassin's Creed-Reihe, der sich um das Durchsuchen von Erinnerungen mithilfe des Animus dreht, spielt in Mirage so gut wie keine Rolle. Lediglich einzelne Elemente erinnern kurz daran, dass es die moderne Zeitebene ja auch noch gibt. Nun hat aber ein Spieler in Basims Abenteuer eineausfindig gemacht, die Ubisoft offenbar im Laufe der Entwicklunghat.Die Zwischensequenz war offenbar für dasvorgesehen. Wer das noch nicht erlebt hat, sollte also spätestens jetzt die Augen verschließen, denn es kommt zu. In dem Video, welches der YouTuber Sliderv2 hochgeladen hat, passiert auf dem Bildschirm gar nicht so viel: Es ist lediglich ein Rundflug über die Wüste zu sehen, allerdings wird die Szene durch eine sehr moderne Antenne ausgelöst.Anschließend lauscht man einer Unterhaltung zwischen zwei Personen, die sich gerade über das, was in Mirage passiert ist, austauschen. Dabei kommen sie im Laufe des Gesprächs auf einen sogenanntenzu sprechen, der im 21. Jahrhundert stattgefunden hat. "Antike Geschichte", wie einer der beiden weiter ausführt., der Vater von Desmond, wird als ein "Assassinen-Mentor" beschrieben, "einer der Letzten vor dem großen Umbruch." Das lässt die Vermutung zu, dass die beiden Personen, die sich Basims Erinnerungen angesehen haben, in einerleben, wenn für sie unsere aktuelle Zeit als antik gilt.Laut dem YouTube-Video wird die Zwischensequenz in den Spieldateien alsbezeichnet. Assassin's Creed Neo ist angeblich der interne Name für das im September 2022 angekündigte Assassin's Creed: Codename Hexe, welches laut Ubisoft experimenteller Natur sei. Gut möglich, dass Hexe einerseits eine mittelalterliche Geschichte erzählt, die sich mutmaßlich mit der Hexenverfolgung auseinandersetzt, und andererseits in der modernen Zeitrechnung einen riesigen Sprung in die Zukunft wagt.Fraglich bleibt natürlich, warum Ubisoft die Zwischensequenz nicht fertigstellte beziehungsweise sie aus dem fertigen Assassin's Creed Mirage. Ist man von dieser Zukunftsstory und dem ominösen Great Shift wieder abgerückt? War es vielleicht einfach noch zu früh, diese Themen anzuteasern? All das ist derzeit unklar, denn noch wollten sich die Entwickler dazu nicht äußern.Klar ist nur, dass das französische Unternehmen die Animus- und Abstergo-Geschichte nicht begraben möchte. Stattdessen soll dieser Part über den neuen Hub namens, der laut letzten Planungen voraussichtlich zusammen miterscheinen soll, zentralisiert erzählt werden.Zum nächsten großen Serienableger gibt es bislang aber nur wenige Informationen. Letzten Gerüchten zufolge soll man. Bestätigt sind diese Angaben aber bislang nicht.