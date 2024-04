Assassin's Creed Hexe: Release und Übernatürliches

Angst vor Hexen

Neben, welches voraussichtlich noch 2024 erscheinen wird, arbeitet Ubisoft außerdem an– ein mutmaßlich düsterer, experimenteller Serienteil, der euch ins 16. Jahrhundert befördern möchte.Zahlreiche handfeste Informationen gibt es bislang nicht, denn noch hält sich Ubisoft mit ausführlichen Erklärungen zurück. Bekannt ist lediglich, dass sich Hexevon den bisherigen Meuchelmörder-Ablegern unterscheiden soll. Wie genau, darüber hat nun der wohlbekannte Insider Tom Hendersonparat.Gemäß seiner Informationen befindet sich Assassin's Creed Hexe, obwohl bereits seit 2022 angekündigt, noch in einer frühen Entwicklungsphase. Derdes kommenden Serienteils sei aber ohnehin erst für 2026 geplant – zuvor liegt der Fokus auf den Japan-Ausflug mit dem Codenamen Red. Beide Serienvertreter werden übrigens der Wahrscheinlichkeit nach über dieAssassin's Creed Hexe, so schreibt Henderson bei Insider Gaming weiter, wird sich von der Struktur her eher an den ersten Spielen orientieren. Euch erwartet demnach eine, bei der es lediglich ein paar Open World-Elemente geben wird. Als Spieler werdet ihr wohl in die Rolle derschlüpfen. Eine männliche Charakteroption sei nicht vorgesehen.In Sachen Gameplay wird es übernatürlich: Basierend auf einem ihm präsentierten Video heißt es von Henderson, dass Elsa überverfügt. So soll sie in einer Sequenz mithilfe eines Zauberspruchs Besitz von einer Katze ergriffen und damit ein paar Soldaten abgelenkt haben, in dem sie eine Glasflasche runtergestoßen hat.Darüber hinaus spricht Henderson davon, dass es auch eine Artgeben wird, wie einst im Jack the Ripper-DLC von. Dort war es möglich, Feinde mithilfe von speziellen Gadgets in Angst zu versetzen, wodurch sie mitunter geflohen sind. Wie das System exakt in Assassin's Creed Hexe aussehen soll, konnte Insider Gaming nicht in Erfahrung bringen.In Sachen Atmosphäre soll das Action-Adventure derweil sehrausfallen, was angesichts des gewählten Szenarios einer Hexenverfolgung natürlich nahe liegt. Ob Assassin's Creed Hexe aber am Ende tatsächlich so anders wird, bleibt noch abzuwarten. Mit einer Enthüllung ist erst