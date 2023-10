Marvel's Iron Man: Nutzt die Unreal Engine 5, aber der Release ist noch lange entfernt

Marvel's Iron Man: Noch in der Vorproduktion, aber die Engine steht fest

Im MCU spielt, einst dargestellt von Robert Downey Jr., derzeit keine Rolle, dafür aber soll er in Zukunft ein großes Videospiel erhalten. Allerdings dürfte die Umsetzung vonundnoch einige Jahre auf sich warten lassen, wie einverrät.vor rund einem Jahr. Noch ohne vollständigen Titel, dafür aber mit einer groben Genre-Orientierung: Es soll einwerden, welches beim in Montreal beheimateten Studio Motive entsteht. Die haben sich zuletzt amNach der Fertigstellung des Horror-Spiels hat sich Motive jedoch nicht umgehend einer Neuauflage des Nachfolgers gewidmet, sondern wie der General Manager des Studios, namentlich Patrick Klaus, im EA Blog ausführt, liegt der Fokus nun auf dem Iron Man-Projekt. Die Arbeiten dazu würden sich aber weiterhin in derbefinden, obwohl das Team schon jetzt viele Möglichkeiten gefunden hat, "die, dasund dasvon Iron Man zu erforschen, und es ist aufregend zu sehen, wie die Fantasie zum Leben erweckt wird."Weiter ins Detail geht Klaus an dieser Stelle nicht, liefert dafür aber eine durchaus spannende Neuigkeit. Für das Iron Man-Spiel setzt Motive auf dieund nicht, wie es im Vorfeld erwartet worden war, auf die Frostbite Engine, die noch bei Dead Space zum Einsatz gekommen ist. Gründe für den Wechsel des technischen Grundgerüsts nennt der Motive-Chef leider nicht, weshalb darüber nur spekuliert werden kann.Bis zu einemdürften aber sowieso noch einige Jahre ins Land ziehen, was auch für ein weiteres EA Spiel gilt. Neben Iron Man lässt der Publisher nämlich, welches beim extra dafür gegründeten Studio Cliffhanger Games entsteht. Aktuell schwingen sich erst einmal Peter Parker und Miles Morales als Spider-Men auf die PlayStation 5.erfahrt ihr, wie gut sich das Spinnen-Duo schlägt.