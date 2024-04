Wie steht es um EAs Iron Man-Spiel? Motives General Manager gibt Antwort

Dass beiein eigenesin der Mache ist, wissen wir nun bereits seit einiger Zeit. Zuletzt hieß es, der Titel würde wohl noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Nun gibt der Entwickler aber zumindest ein kurzesWie es um den Fortschritt des kommenden Videospielauftrittes des populären Marvel-Helden, der auch unter seinem Aliasbekannt ist und in den Filmen von keinem Geringeren als Robert Downey Jr. Verkörpert wird, steht, verrät unshöchstpersönlich.Im Rahmen eines eigenen Statements, welches Motives General Managerüber die offizielle Webseite von EA abgibt, erklärt er zunächst, das Iron Man-Spiel habe bereits einenin der Entwicklung erreicht. Damit besteht zumindest eine günstige Ausgangslage, doch die weiteren Worte klingen ebenso danach als würden wir uns auf das fertige Spiel noch immer eine Weile gedulden müssen.Das Projekt würde weiterhin unter der Leitung vonals Executive Producer undals Creative Director voranschreiten undfinden. „Das Team hat in diesem Jahr hervorragende Fortschritte gemacht, einen wichtigen internen Meilenstein erreicht und einfür die weitere Reise gelegt. Iron Man ist einefür Motive und ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die wir bisher geleistet haben“, so Klaus.Vom unter Superhelden-Fans mit Spannung erwarteten Iron Man-Game erfuhren wir erstmals im Jahre, als EA und Motive bekanntgaben, man würde im Rahmen einerentwickeln. Tony Starks beliebte Blechbüchse soll dabeiund als erstes über die Bildschirme fliegen.Zuletzt verriet man uns immerhin,. Im gleichen Atemzug folgte aber auch Ernüchterung: Die bei den Motive Studios alsangedachte Umsetzung würde so nur noch länger auf sich warten lassen.