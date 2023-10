MEX Berlin - Manga & Entertainment Expo: 2023: Lohnt sich die Messe auch für Gamer?

Von Retro bis VR: Genügend gute Gründe, die MEX Berlin zu besuchen

Schon am Morgen drängen sich reichlich Besucher, viele von ihnen in coolen Cosplays, auf die MEX.

Im gut 300 Quadratmeter großen Gamesroom, der eher einem riesigen Games-Dachboden gleicht, durchleben wir eine Zeitreise durch die Welt der Videospiele von den Anfängen bis zur Moderne.

TCGs, Workshops und Live-Auftritte: Beste Unterhaltung auch abseits der Bildschirmfront

Auf der MEX wird nicht nur auf dem Bildschirm gezockt: Auch TCG- und Brettspiel-Fans finden Platz.

Auf der Main Stage heizen Schauspielgruppen, Cosplayer, Synchronsprecher und Live-Acts den rund 2.500 Zuschauern, die hier Platz finden, ordentlich ein.

Ein Wochenende auf der MEX Berlin 2023: Fazit und Ausblick

Möglichkeiten, den Gaumen mit fernöstlichen Spezialitäten zu verwöhnen, findet man auf der Messe an fast jeder Ecke.