Diablo 4: Vessel of Hatred: Erste kostenpflichtige Erweiterung bringt neues Gebiet und neue Klasse

Diablo 4: Vessel of Hatred – Zurück in den Dschungel

Was zuvor vermutet wurde, hat sich bestätigt: Im Rahmen derkündigte Blizzard mitdie erste kostenpflichtige Erweiterung füran. Viele Details gibt es bislang aber noch nicht.Schon in der Vergangenheit hat Diablo-Chef Rod Fergusson darauf hingewiesen, dass man daran arbeitet,. Zusätzlich zu den sowieso eingeplanten vier Saisons pro Jahr, die jeweils rund drei Monate in Anspruch nehmen.Das erste Addon für Diablo 4 heißt derweil Vessel of Hatred und führt euch in ein vom, welches der eine oder andere Spieler noch auskennen dürfte. Dort dürfte es wohl ein weiteres Aufeinandertreffen mit Mephisto, dem Herrn des Hasses geben.Viel mehr wollte Blizzard nicht verraten, außer, dass es in Diablo 4: Vessel of Hatred einegeben wird. Welche? Nun, das bleibt noch offen, aber sie soll eine komplett frische Angelegenheit für das Franchise sein. Erst imwird man sich nach aktueller Planung ausführlicher zur Erweiterung äußern.Immerhin der Release steht schon so halb fest. Diablo 4: Vessel of Hatred soll gegenerscheinen – wahrscheinlich für den PC, die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S. Zum schon länger angekündigten, aber bislang nicht richtig enthüllten