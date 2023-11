World of Warcraft: The War Within: Blizzard kündigte gleich drei neue Erweiterungen & die Weltenseelen-Saga an

World of Warcraft: Von The War Within bis The Last Titan angekündigt

außerdem Diablo 4: Vessel of Hatred für Ende 2024 an Neben den neuen WoW-Addons kündigte der kürzlich von Microsoft übernommene Entwickler

Nicht ein, sondern gleichhat Blizzard fürim Rahmen derangekündigt. Das weiterhin populäre Online-Rollenspiel wird definitiv die nächsten Jahre noch im großen Umfang fortgesetzt, denn die neuen Addons läuten gleich eine ganzeein.Dies enthüllte Chris Metzen, der erstwurde. Im Rahmen der Eröffnungszeremonie für die diesjährige Hausmesse stellte er klar, dass WoW noch nicht am Ende ist, sondern man nachdie nächste große Phase beginnt:Die neue Saga wird die nächsten drei Erweiterungen umspannen und befasst sich mit den. Im Mittelpunkt steht offenbar das riesige Schwert, welches einst Sargeras in Azeroth rammte – und nun unter anderem von Thrall und Anduin untersucht werden soll.Die Saga beginnt voraussichtlich immit der Erweiterung, die euch in das Gebiet Khaz Algar führt. Das ist die Heimat der titangeschmiedeten Irdenen, die ihr alsfreischalten könnt. Insgesamt wird das Addon aus vier größeren Zonen bestehen, in denen ihr wie gehabt zahlreichen Quests, Dungeons und so weiter nachgeht. Mit dengibt es zudem neue, kleine Weltinstanzen, in denen ihr mit bis zu vier Freunden schicke Belohnungen freischalten könnt.Das zweite Addon ist anschließend, welches sich um die Vereinigung der Elfenvölker drehen wird. Infolgt dann das Finale der Weltenseelen-Saga und zwar in Nordend. Dort, so Metzen, soll eine große Verschwörung aufgedeckt werden, die sich logischerweise ganz um die Titanen drehen wird.Wann genau die Erweiterungen Midnight und The Last Titan erscheinen, ist noch unklar. Es soll jedoch nach aktueller Planung schneller von statten gehen, als man es von Blizzard gewohnt ist.