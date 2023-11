World of Warcraft: The War Within: Worldsoul-Saga nicht das Ende - weitere Addons für die Zukunft geplant

World of Warcraft: The War Within (Rollenspiel) von Blizzard Entertainment - Bildquelle: Blizzard / World of Warcraft

Zukunft gesichert: World of Warcraft: The Last Titan markiert noch nicht das Ende des MMORPGs

Während die Ankündigung aufhauseigener Messe, dass man fürmit derdirekt dreiauf dem Herd hat, die meisten Fans jubeln ließ, ist dies für viele Spieler auch gleichermaßen Grund zur Sorge.Viele von ihnen sehen sich mit demdes seit 2005 laufenden, noch immer populären MMORPGs konfrontiert. Doch enden die Erzählungen rund um die Welt der Kriegskunst wirklich mit der letzten der kommenden drei Expansions? Dies beantwortetnun höchstpersönlich.Um zunächst einmal für Ruhe zu sorgen, schaltete sich Hight in die hitzigen Diskussionen rund um die geplante Addon-Trilogie und deren Ende ein und verspricht: World of Warcraft hat auch nach der Worldsoul-Saga eine. Damit dürften die ersten Vorboten der befürchteten Apokalypse, die in den sozialen Netzwerken schon jetzt dasnach der dritten geplanten Erweiterung,, verkünden, zunächst verstummt sein.Dies berichtet nun das Portal Digitaltrends, mit welchem John Hight über diedes bislang wohl erfolgreichsten MMORPGs aller Zeiten spricht. Natürlich ging es vor allem um die kommenden,feiern dürfen. Doch auch darüber hinaus richtete sich der Blick in Richtung der Zukunft des baldalten Titels. Angesprochen auf die bereits erwähnte Weltenseelen-Saga erklärt Hight: „Das ist nicht das Ende von World of Warcraft, das ist das Ende dieses großen Kapitels. Wir werden auch danach noch mehr Erweiterungen erschaffen.“Eben jene Erweiterungen will Blizzard in der Zukunftunter die Spieler bringen. Während man aktuell noch rund zwei bis zweieinhalb Jahre auf eine solche warten muss, möchte man künftig regelmäßiger frische Inhalte zur Verfügung stellen: „Unser ultimatives Ziel ist es, Inhalte in einer zuverlässigen Geschwindigkeit zu veröffentlichen, sodass Spielerinnen und Spieler wissen, wann sie die nächste Erweiterung erwarten können. Wir würden das gerne häufiger machen, denn wir wollen nicht, dass die Leute zwei Jahre auf ein Addon warten.“, heißt es dazu ganz konkret.Auf einefestlegen wolle man sich aktuell aber noch nicht, da man sich erst noch langsam an die Zeit, die man selbst brauche und an die, die die Spieler in einer Erweiterung verbringen, herantasten wolle. Neben frischen Informationen zu World of Warcraft gibt es aber auch noch einiges über die Zukunft von Diablo 4 von der BlizzCon 2023 zu berichten - und wir waren für euch live vor Ort.