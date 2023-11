The Legend of Zelda Film: Zelda-Sprecherin will die Prinzessin als Schauspielerin verkörpern

The Legend of Zelda-Film: Sprecherin aus den Spielen will die Fackel behalten

Spätestens seit dem Erfolg desbrodelt die Gerüchteküche, dass Nintendo auch dasauf die Kinoleinwand bringen könnte.In welcher Form und ob überhaupt, das war bis vor Kurzem noch nicht klar. Doch: Man arbeitet an einer Live-Action-Umsetzung von der Geschichte des grüngekleideten Recken Link und der titelgebenden Prinzessin. Welche Schauspieler dabei zum Einsatz kommen ist aktuell noch unklar,hat sich nun aber eine Kandidatin in den Ring geworfen., die Sprecherin der Prinzessin inund dem dieses Jahr erschienenen Nachfolgersowie dem Ablegerwürde die Schlüsselfigur nämlich nurverkörpern, wie sie unseren Kollegen von Gamesradar erklärt. „Natürlich will ich das. Ich würde es lieben, Zelda immer und immer wieder zu spielen“, verkündete die US-amerikanische Schauspielerin.Erfahrung bringt Summersett zumindest mit: Neben ihrer Karriere als Synchronsprecherin, während der sie neben Zelda auch in Spielen wieoderzu hören war, stand sie in kleineren Rollen schon beivor der Kamera. Ob Nintendo das reicht und ob man Fans eine konstante Erfahrung bei der Verkörperung Zeldas bieten will, hängt nicht nur davon ab, ob sich der Film überhaupt an Breath of the Wild und Tears of the Kingdom orientieren wird.Bei dem Super Mario Bros.-Film setzte man bekanntlich nämlich vor allem aufund castete unter anderem Chris Pratt (Mario), Jack Black (Bowser) und Seth Rogen (Donkey Kong). Es bleibt abzuwarten, ob Nintendo beim Zelda-Film einefahren wird – schließlich soll keine Animations- sondern eine Live-Action-Produktion daraus werden. Falls Nintendo noch ein paar Inspirationen braucht: Wir hätten daparat.Bislang steht allerdings nur fest, dass Nintendo-Urgesteinan der Umsetzung beteiligt sein wird,(Spider-Man, Morbius, Venom) als Produzent fungiert und, der Regisseur der Maze Runner-Filme, hinter der Kamera stehen soll. Mehr als 50 Prozent der Kosten werden von Nintendo übernommen, den Rest steuert spannenderweise Sony Pictures Entertainment bei. In unsere Kolumne könnt ihr noch einmal nachlesen,