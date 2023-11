The Legend of Zelda Film: US-Rapper Machine Gun Kelly will Rolle des Link übernehmen

The Legend of Zelda-Film: Rapper Machine Gun Kelly will das Master-Schwert auf der großen Leinwand schwingen





Megan fox and Machine gun kelly as Zelda and Link 🗡️🏹🛡️ pic.twitter.com/XsCS7HpG70



— best of megan & colson (@meganxcolson) November 11, 2022

Nachdem Nintendo und Sony jüngst bekanntgaben, man, scheint es als gäbe es kaum mehr ein anderes Thema. Noch ist wenig bekannt, weswegen sich umso mehr Fragen rund um den, dieund weitere spannende Punkte stellen.Geht es nach einem populären, steht aber bereits fest, wer in die Haut des Hauptprotagonisten und Helden Hyrules schlüpfen soll. Erjetzt öffentlich ein.Doch um welchen mysteriösen Musiker handelt es sich eigentlich? Aufmerksame Fans haben es sich womöglich denken können:, der neben seiner Tätigkeit als Wortakrobat auch als Schauspieler (Bird Box, The Dirt) und – wer hätte es geahnt – großer Liebhaber der-Reihe in Aktion tritt. Im Rahmen einer Instagram Story ( via GamesRadar) erklärte er jüngst kurz und bündig: „Wenn ich nicht Link spiele, haben wir ein Problem“.Einen kleinendarauf, wie MGK, der mit richtigem Namenheißt, in der Rolle des Link wirken würde, bekommen wir bereits jetzt: Schon im vergangenen Jahr verkleidete sich der Rapper anals der beliebte Schwertkämpfer. Gemeinsam mit seiner Verlobten, US-Schauspielerin(Transformers, Teenage Mutant Ninja Turtles), die als Prinzessin Zelda kostümiert war, gab das Duo bereits damals eine gute Figur im Zwirn der Nintendo-Ikonen ab.Schon zuvor bekundeten weitereihr Interesse, am The Legend of Zelda-Film mitzuwirken. So auch, der verriet, wie cool es wäre, an der Filmproduktion teilzuhaben. Und auch, wenn mehr oder minder berühmte Namen nur so Schlange stehen dürften: Einenfür die Kinoadaption gibt es bislang von keiner Seite. Der Film befindet sich vermutlich noch in einem frühen Stadium der Entwicklung, sodass nicht einmal feststeht, welcheuns letzten Endes erzählt wird.Diean den Film dürften aber ohnehin extrem hoch sein: Nicht nur, dass es sich bei The Legend of Zelda um ein jahrzehntelang erfolgreiches Franchise der japanischen Spieleschmiede handelt, sondern vor allem der, dürfte die Messlatte noch einmal spürbar nach oben gelegt haben. Natürlich sinddarauf, was Nintendo und Sony uns letzten Endes vorsetzen und haben bis dahin schon einmaldes– in Anbetracht Machine Gun Kellys vehementen Wunsches, fehlt dieser natürlich noch in der Auflistung.