The Legend of Zelda Film: Regisseur will "Live-Action Miyazaki" erschaffen

The Legend of Zelda Film: "Live-Action Miyazaki" als Orientierung

Anfang November hat Nintendo eineangekündigt, die jedoch nicht zum riesigen Fantasy-Epos werden soll. Stattdessen will sich Regisseur Wes Ball lieber anund Oscar-Gewinnerorientieren.Aktuell ist Ball noch mit der Fertigstellung vonbeschäftigt, der voraussichtlich im Mai 2024 in den weltweiten Kinos starten wird. Danach wird er sich jedoch, sofern sich an den aktuellen Plänen nichts ändert, mit dem Zelda-Film intensiver auseinandersetzen, um schlussendlich "den Fans hoffentlich das zu geben, was sie sich erhoffen", wie der Maze Runner-Regisseur gegenüber Entertainment Weekly verrät.Im Interview mit den US-amerikanischen Kollegen spricht Ball zudem über die Ambitionen, die er mit der Verfilmung von The Legend of Zelda verfolgt. So soll es zwar einwerden, aber nicht im Sinne von Der Herr der Ringe. Er selbst würde lieber einen "Live-Action Miyazaki" sehen wollen. Dabei bezieht er sich auf den Studio Ghibli-Gründer Hayao Miyazaki, der sich unter anderem für Filme wieoderverantwortlich zeichnet."Das, die er in die Dinge einbringt - so etwas würde ich gerne sehen", heißt es von Ball weiter. Aktuell würde man bereits an dem Skript arbeiten, aber natürlich sind die Pläne diesbezüglich noch lange nicht in Stein gemeißelt. Dennoch verspricht der Regisseur, dass es "großartig" wird. Sein ganzes Leben habe "auf diesen Moment" hingeführt. "Ich bin mit Zelda aufgewachsen, und ich glaube, es ist die wichtigste ungenutzte IP, wenn man so will."Darüber hinaus würde das Team diesen Film nicht nur machen, weil man es kann. Stattdessen soll eswerden, schließlich wolle "Nintendo den Menschen diese Welt, die es schon seit 40 Jahren gibt, näher bringen." Damit das klappt, wird man sich wohl bezüglich der Umsetzung genügend Zeit nehmen, ehe man sie tatsächlich in die Kinosäle dieser Welt bringt.Diedürften aber ungeachtet der jüngsten Regisseur-Aussagen ziemlich hoch sein, insbesondere an das, haben wir euch bereits an anderer Stelle verraten. Der US-Rapper Machine Gun Kelly hat sich derweil