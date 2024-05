The Legend of Zelda-Film weckt sowohl Hoffnungen als auch Bedenken: Wie reagiert der Regisseur?

Wer ist Wes Ball und was verbindet ihn mit The Legend of Zelda?





Since I could never even hope to have the chance to direct it... the next big mo-cap Avatar-like movie should be... THE LEGEND OF ZELDA.



— Wes Ball (@wesball) January 29, 2010

Was ist Wes Balls Vision für den The Legend of Zelda-Film?

The Legend of Zelda-Film: Brennende Fragen nach Release und Schauspielern bisher nur vage beantwortet

Wie lässt sich das Ganze herunterbrechen und was bedeutet das alles für den The Legend of Zelda Film?

Regisseur Wes Ball ist selbst Zelda-Fan und kennt die Spiele aus seiner Kindheit

Beim Casting entscheidet vor allem die Intuition und wer als Link cool mit einem Schwert aussieht

Ball betont, dass Link in den Spielen eigentlich schon spricht

Die Ghibli-Filme von Miyazaki dienen als Inspiration für den Film

Ein reales, bodenständiges und ernstes Feeling mit zauberhaften Elementen ist angedacht

Arbeiten am Skript sind bereits im Gange

Nach Planet der Affen: New Kingdom und einer anschließenden Pause sollen laut Plan die Dreharbeiten beginnen (Aussage aus 2023)

Ein genauer Release-Termin ist bisher nicht bekannt, mit diesem kann aber innerhalb der nächsten zehn Jahre gerechnet werden

Auch wenn überall versucht wird, Wes Ball konkretere Infos zum The Legend of Zelda-Film aus den Rippen zu leiern, scheitert es häufig an Nintendos Verschwiegenheitsgebot. Kleinere Erfolge zeigen jedoch, dass Ball als Regisseur aus dem Mindset eines Fans heraus agieren möchte und versteht, wie wichtig es ist, die IP entsprechend respektvoll zu behandeln. Experimente und vollkommene Neuinterpretationen lassen sich also vorsichtig ausschließen. Vor allem, da Nintendo als Eigentümer der Marke immer das letzte Wort hat und ebenso darauf bedacht sein wird, es sich nicht mit der treuen Fanbase zu verscherzen.