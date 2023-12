The Witcher: Sirens of the Deep: Geralt-Sprecher Doug Cockle hatte Schwierigkeiten mit Singsang

The Witcher: Sirens of the Deep - "Ich bin einfach hingegangen und hab es gemacht"

In einem Interview mit IGN hat Doug Cockle, die englische Stimme von Geralt von Riva in der Videospielreihe, über kommende Projekte der Reihe wie auch den 2024 erscheinenden Netflix-Filmgesprochen.In diesem Animationsfilm, der für Ende des kommenden Jahres angekündigt ist, spricht Cockle zum ersten Mal den ernsten und bisweilen mürrischen Hexer außerhalb der Videospiel-Reihe. Wenn es nach ihm ginge, würde er auchrund um The Witcher mitwirken.Eines der Vorhaben, das sich bei Entwicklerstudio CD Projekt Red derzeit in der Pipeline befindet, ist das Remake zum ersten Teil von The Witcher. Hierfür wieder auf Cockle zurückzugreifen, wäre naheliegend. „Ich finde das sehr aufregend; ich habe die Stimme für The Witcher 1 in 2005 aufgenommen.“, erzählt der britische Synchronsprecher. „Aber seitdem hat sich die Technologie so stark verändert. Was mit Unreal Engine 5 jetzt möglich ist, ist wirklich spannend.“ Für denThe Witcher: Sirens of the Deep hat Cockle seine Arbeit erst einmal beendet.„Sie baten mich, Geralt so zu sprechen, wie ich es immer tue, also bin ich einfach hingegangen und hab es gemacht. Interessant war, dass wirhaben, während die Spiele nicht linear verlaufen und ich auf bei der Aufnahme dafür nie wusste, was ich an dem Tag spreche.“ Einer besonderen Herausforderung sah er sich mit einer ihm bis dahin unbekannten Sprache konfrontiert. „Wirklich faszinierend fand ich, mich. Und es war schwierig, weil sie in den Büchern als eine Art singender Tonfall beschrieben wird, und Geralt ist alles andere als das. Ich hatte damit zu kämpfen, diesen Singsang in Geralts ruppigen und etwas monotonen Ausdruck zu bringen.“Auch auf die Fortsetzung der The Witcher-Reihe, die derzeit noch unter dem Projektnamenläuft, ist Cockle gespannt, auch wenn Geralt von Riva nicht im Fokus stehen wird. „Der beste Denkansatz, den ich gehört habe, ist, dass es um Ciris Abenteuer gehen soll – das würde Sinn ergeben“, schließt sich Cockle einigen Fan-Theorien an. „, das ist eine ihrer Kräfte und das haben wir auch schon ein bisschen ingesehen. Es wäre also für ein kommendes Spiel spannend, sich auf sie zu fokussieren. Aber ich weiß es wirklich nicht, ich freue mich darauf, es herauszufinden.“The Witcher: Sirens of the Deep. Als die Stimmen von Geralts Gefährten Yennefer von Vengerberg sowie Rittersporn sindundzu hören, die diese Charaktere auch in der Live Action-Serie vonverkörpern. Eine weitere wichtige Figur der Geschichte ist die Bardin Essi Daven, gesprochen von. Wie Fans diehaben, könnt ihr hier lesen.