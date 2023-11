Lethal Company: Ein Indie-Horror-Spiel erobert Steam und die Verkaufcharts

Lethal Company: Worum geht es genau?

Warum ist das so erfolgreich?

Das Jahr neigt sich dem Ende und eigentlich ist fast jede Geschichte erzählt – oder doch nicht? Denn kurz vor Ablauf der zwölf Monate kommt es zu einem echten Überraschungshit, der derzeit sowohlals auchunderobert:97 Prozent positive Rezensionen,und Platz vier der weltweiten Steam-Verkaufcharts sorgen dafür, dass das rund zehn Euro teure Horror-Spiel zunehmend in aller Munde ist. Dabei geht es oberflächlich nur darum, Schrott auf einem Mond einzusammeln, aber schnell wird daraus, bei dem geschrien und gelacht wird.Um den Erfolg von Lethal Company zu verstehen, gilt es erst einmal zu klären, was euch in dem Projekt deserwartet. Sein Debütspiel lässt euch entweder alleine oder mit ein paar ausgewählten Freunden für eine kapitalistische Firma arbeiten, die euch auf den Mond schickt, um dort. Je mehr ihr findet und abliefert, desto mehr Geld gibt es – simpel und logisch.Was euch euer Arbeitgeber nicht verrät? Der Mond ist nicht so leer, wie es den Anschein hat. Schnell wird aus dem vermeintlich einfachen Job ein, bei dem hinter jeder dunklen Ecke eine Gefahr wartet. Fiese Insektenfeinde, die eine oder andere Falle und vielleicht sogar Dinge, mit denen man selbst nach ein paar Spielstunden nicht unbedingt rechnet.Ziel des Spiels ist es, genügend Schrott zu sammeln, um damit zu fliehen. Mit dem dann verdienten Geld könnt ihr, euer Raumschiff dekorieren und natürlich zu neuen Monden aufbrechen, die entsprechend höherwertigen Schrott bieten, wobei gleichzeitig die Dichte an Gefahren zunimmt.Die Stärke von Lethal Company liegt, ähnlich wie zum Beispiel bei 2020 veröffentlichten, im, bei dem es trotz (oder gerade wegen?) des Zusammenspiels zu ganz schön viel Panik kommen kann. Schließlich kann ein falscher Schritt dazu führen, dass die gesamte Mond-Mission den Bach runtergeht, während über den Proximity-Voice-Chat das Geschrei zunehmend lauter wird, ehe es irgendwann verstummt.Besonders unterhaltsam dürfte es für denjenigen oder diejenige sein, die, um die Crew mithilfe von Radarscans zu leiten oder verschlossenen Türen via Hacking-Tools zu öffnen. Immerhin kann es ja passieren, dass sich hinter einer solchen Pforte kein Fluchtweg, sondern ein riesiges Monster befindet, welches Astronauten nur allzu gerne verspeisen würde. Oder wie es die Rezension des Steam-Nutzers jihamm zusammenfasst: "Mein Freund wurde in einem Raum langsam umgebracht, und ich konnte nur noch seine entsetzten Schreie über das Radio hören. Wie auch immer, wir haben die Quote erfüllt.... 10/10".Natürlich stößt Lethal Company aufgrund seines Konzepts auch bei Twitch auf ein zunehmend gesteigertes Interesse. Wie die Webseite streamcharts aufzeigt, nimmt die Anzahl der Channel und durchschnittlichen Zuschauer immer weiter zu, wobei dermit über 77.000 Zusehenden bereits am 11. November erreicht wurde., denn das wird weder für Xbox noch Nintendo Switch erscheinen.