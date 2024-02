Lethal Company: Entwickler äußert sich zu neuen Updates

Lethal Company: Entwickler gibt Update – "Version 50 langsam am Kochen"





I really want content updates to Lethal Company to feel like I broke into an alien zoo and released all the animals.



— Zeekerss (@ZeekerssRBLX) February 9, 2024

Der Koop-Horrordurfte seine Veröffentlichung im Early Access zwar erst im späten Oktober des letzten Jahres feiern, schon jetzt gab es allerdings fastfür den viralen Hit.Entwicklerdenkt in der Konsequenz nun darüber nach, die Geschwindigkeit sowie den Umfang der Updates, die sein Spiel erhält, zu drosseln. Viel eher sollen sie „wirklich substanziell“ sein als auch „größer und weniger häufig“ auftreten.Über Twitter wandte sich Zeekerss an seine Fans und wies zunächst darauf hin, dass man Lethal Company gerade mit einem Rabatt vonauf seinen Kaufpreis erstehen könne. Viel interessanter noch gestand sich der Entwickler ein, dass er gerade „abgelenkt vom Leben“, die mittlerweile 50. Version seines Spiels dennoch „langsam am Kochen“ sei.„Ich könnte sie, aber ich möchte, dass sie wirklich umfangreich ist. Ich fange an zu glauben, dass es besser ist, wenn alle Updates größer und weniger häufig sind“, führt Zeekerss weiter aus. Bislang fielen die Updates für Lethal Company eheraus, wobei nur schmalere Neuerungen ihren Weg in den Titel fanden.„Ich möchte wirklich, dass sich Updates für Lethal Company so anfühlen, als wäre ichund hätte alle Tiere freigelassen“, fasst er noch einmal mit einem Augenzwinkern zusammen. Damit würde er sich an dem Vorbild großer Entwickler orientieren, die ihre Updates meist über mehrere Monate hinweg planen und sie thematisch häufig einer bestimmten Linie folgen lassen.Der Indie-Hit zählte zu dendes vergangenen Jahres und zieht seitdem Koop-Begeisterte und ihre Freunde vor die Bildschirme. Auch auf Steam und Twitch eroberteim Sturm.