Call of Duty 2024: Angeblich ein Black Ops-Serienteil mit Golf Krieg-Szenario geplant

Call of Duy 2024: Die Rückkehr von Black Ops im Golf Krieg

Rückkehr von Zombies

Gerade erst isterschienen, da tauchen bereits die erstenauf. Gemäß aktueller Meldungen soll sichEntwickler Treyarch zurückmelden und sich zum nun insgesamt sechsten Mal der hauseigenenzuwenden.Während die diesjährigesein soll, hatte Treyarch wohl etwas mehr Freiraum. Immerhin war das Studio zuletzt 2020 mitfür einen eigenen Serienteil verantwortlich, ehe man in den Folgejahren lediglich Infinity Ward und Sledgehammer Games bei ihren jeweiligen Ablegern unter die Arme griff.Für 2024 soll Treyarch nun aber wieder als Hauptentwickler in den Vordergrund treten, wie windowscentral-Journalist Jez Corden berichtet . Seine Informationen stammen angeblich von Personen, die mit den Plänen von Publisher Activision-Blizzard vertraut sind. Laut diesem Bericht wird im kommenden Jahr, so der aktuell noch interne Name, veröffentlicht.Wie bereits beim letzten Black Ops-Serienteil soll für den Nachfolger erneut ein historischer Krieg den Rahmen für die Handlung bilden:, der von 1990 bis 1991 dauerte und der erste Konflikt war, welcher zwischen der USA und dem irakischen Staatschef Saddam Hussein stattfand. Zusammen mit Großbritannien, Saudi-Arabien, Frankreich, Ägypten und weiteren Partnern griff die Militärkoalition, angeführt vom US-Befehlshaber Norman Schwarzkopf junior, Anfang 1991 den Irak an. Offizielles Ziel war es, die widerrechtliche Annektion Kuwaits durch Husseins Truppen rückgängig zu machen.Das neue Black Ops soll laut Cordens Informationenund einen "kritischen Blick" auf die verschiedenen Kriegsteilnehmer werfen. Auch das Ende des Kalten Krieges, welcher ebenfalls in diese Zeit fällt, soll dementsprechend eine Rolle spielen und nicht gänzlich an die Seite gedrängt werden. Genaue Details gibt es aber bisher noch nicht.Neben dem grundsätzlichen Szenario soll das neue Call of Duty Black Ops für 2024 natürlich auch wieder einigebieten. Darüber hinaus gibt es Anzeichen, dass deraus den Vorgängern seine Rückkehr feiert. Der diesjährige Ansatz, Spieler in eine weitgehend offene Welt bevölkert von unzähligen Untoten abzusetzen, wird wohl nicht fortgeführt.Schlussendlich habe Corden gehört, dass Activision einefür das neue Call of Duty plant. Angeblich sollen dieses Mal Vorbesteller sogar bereits mehrere Wochen vorher Zugriff auf bestimmte Modi erhalten, während Releasekäufer deutlich länger warten müssen. Bei Call of Duty: Modern Warfare 3 konnten Vorbesteller bereits eine Woche vorher die Singleplayer-Kampagne spielen, während die Tore für den Multiplayer- und Zombie-Modus aber verschlossen blieben.Unabhängig davon, ob die aktuellen Informationen tatsächlich der Wahrheit entsprechen, steht bereits fest, dass das 2024-er Call of Duty der erste Serienteil ist, der unter der Führung von Microsoft entsteht. Im Oktober konnte der Xbox-Konzern nach langen Verhandlungen dieabschließen. Profitieren wird davon ebenso