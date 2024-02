Call of Duty 2024: Black Ops Gulf War - Neue Kampagne spielt wohl in einer Open World

Call of Duty 2024: Brandneue Open World-Kampagne im Black Ops Gulf War-Gewand?

Während sich der aktuelle Teil der wohl beliebtesten Shooter-Reihe der Welt,, im letzten Jahr teilweise harscher Kritik ausgesetzt sah, wagt das Franchise wie es scheint im Jahreeinen Schritt in eine bislang unerschlossene Richtung.Das Problem, welches dabei häufiger thematisiert wurde, war mitunter die, mit der die Entwickler an die modernen CoD-Spiele rangehen. Außerdem war in Gerüchten immer mal wieder die Rede davon,, was seine Qualität nicht unbedingt positiv beeinflusst haben dürfte.Wie das Portal Insider Gaming berichtet , will man davon erfahren haben, dass das neue Call of Duty, welches uns 2024 erwartet, in einemspielen soll. Der springende Punkt: In der Kampagne, die zuletzt neben dem beliebteren Multiplayer-Modus nur noch stiefmütterlich behandelt wurde, sollen wir künftig auf eine offene Spielwelt losgelassen werden.Zwar ist der Sprung ins Open World-Wasser kein gänzlich unerforschter; denn schon mit Modern Warfare 3 fanden, die einen ähnlichen Ansatz boten, ihren Weg in das Franchise. Die Black Ops Gulf War-Kampagne soll im Gegensatz dazu aber von Grund auf neu entwickelt werden und nicht länger aufzurückgreifen.Als Spieler werdet ihr zum Teil eines Teams, welches sich auf einer Karte bewegt, die eher der vonähneln soll als all dem, was wir bisher von Call of Duty gewohnt waren, heißt es recht konkret. Ihr könnt euch wohl nicht nur auf verschiedene, mit denen ihr euch schneller über die weitläufige Welt bewegen könnt, setzen, sondern auch eine Artsoll es geben. Doch auch einige linear gehaltene Missionen sollen den Quellen zufolge integriert werden – wie viele ist bislang allerdings nicht bekannt.Die Kampagne wird derweil vonentwickelt, während der Multiplayer- und der Zombie-Modus des Call of Dutys von 2024 in der Hand von Treyarch liegen. Im Singleplayer sollt ihr dabei auf einige bekannte Black Ops-Charaktere stoßen, beispielsweise, der sich eurem Team anschließen soll. Mit dem Open World-Ansatz möchte man den Berichten zufolge auch in kommenden CoD-Titeln nicht brechen, so ist eine solche für die Kampagne des im Jahr darauf folgenden Call of Dutys ebenso angedacht. Was unssoll, verraten wir euch an anderer Stelle noch einmal ausführlicher.