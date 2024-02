Call of Duty 2024: Release jüngsten Berichten zufolge im Oktober

Call of Duty 2024: Soll im Oktober erscheinen – Neue Xbox-Hardware wohl auf dem Weg

Während uns das angekündigte und zukunftsweisendenoch kurz bevorsteht, hat sich die Chefetage rund umundbereits vorab in einem internen Town Hall-Meeting zusammengefunden. Dabei wurde dem Anschein nach auch der-Teils verraten.Dieser ist noch für das Jahr 2024 angedacht, aber auch um einen ganz konkretenwissen wir den Berichten zufolge nun Bescheid. Imsoll es schlussendlich so weit sein und auch ein paar weitere spannende Details sollen während des Meetings offenbart worden sein.Das besagte Town Hall-Treffen wurde einem ersten Bericht von Inverse zufolge bereits in der vergangenen Woche abgehalten. Im Zuge dessen wurde den Mitarbeitern des gesamten Konsolengeschäfts von Microsoft ein umfassender Überblick über die Zukunft von Xbox präsentiert, wobei auch die Planung rund um die Veröffentlichung einerzugesichert wurde. Zudem wurde derals Release-Zeitraum für das neue Call of Duty, das noch 2024 erscheinen soll, genannt.Xbox-Präsidentin Sarah Bond ließ außerdem verlauten, dass "jeder Bildschirm eine Xbox" sei, wobei sie sich vor allem ausführlich auf die vermutete Strategie Microsofts bezogen haben soll, der führende Anbieter plattformübergreifender Spiele zu werden. Bereits in den vergangenen Tagen wurdeheiß diskutiert und immer mehrwie beispielsweise, die sogar auf die PS5 kommen könnten., wurden Bilder von Survival-Hitauf Tablets, TV-Bildschirmen, Monitoren und Handheld-Geräten gezeigt.Währenddessen soll Phil Spencer den ausgewählten Zuschauern verraten haben, dass man davon ausgehen könne, dass im Oktober ein neues Call of Duty erscheinen wird. Damit scheint er gleichermaßen die Gerüchte, die schon zuvor mit einer Veröffentlichung vondes Jahres rechneten, zu bestätigen.Der Titel mit dem vermuteten Namen Call of Duty Black Ops: Gulf War soll letzten Informationen zufolge im Golfkrieg spielen , mit eineraufwarten und von Treyarch entwickelt werden. Was genau an den Berichten rund um die Zukunft von Microsofts Spielekonsolen dran ist, dürften wir spätestenserfahren, das im Rahmen des offiziellenerfolgen soll.