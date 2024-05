Call of Duty 2024: Enthüllung noch im Mai? Hinweis deutet auf baldige Ankündigung





Während Franchise-Fans sich seit Monaten nach frischem Futter zu ihrem liebsten Shooter sehnen und viele mit einem exklusiven digitalen Xbox-Showcase im nächsten Monat rechnen, könnte der neue-Teil fürbereits in Kürze enthüllt werden.stießen in den Dateien des Battle Royale-Ablegers,, jüngst auf einen Hinweis, der darauf deutet, dass Activision das neue CoD noch im Mai der Weltöffentlichkeit und vor allem seinen Spielern präsentieren könnte.Wie CharlieIntel berichtet, entdeckten die Dataminer die entscheidenden Hinweise nach dem letzten Update in einem File mit dem verräterischen Namen, das zwischen den Spieldateien von Call of Duty: Warzone zu finden war. Obwohl der diesjährige Serienableger des populären Shooter-Franchiseträgt, veröffentlichte man erst gestern ein Teaser-Bild im Rahmen der Ankündigung für das Xbox Games Showcase, welches ein orangefarbenes dreiköpfigeszeigt.Entgegen der Tatsache, dass wir bislang noch immer auf eine offizielle Ankündigung warten, rankten sich zahlreicheüber die kommenden Call of Duty-Spiele. Verschiedenste Berichte sprachen davon, dass es sich beim diesjährigen Teil um Call of Duty Black Ops V handeln würde, der hauptsächlich von Treyarch entwickelt werde. In wieder anderen Berichten wurde vermutet, dassin den Vordergrund stellen will, die sich zuim Jahre 2020 zuträgt.Das zuvor besagtehat immerhin bereits einen handfesten Termin: Am Sonntag, demwill Microsoft das Event veranstalten und es ist davon auszugehen, dass wir einiges an Updates, Ankündigungen oder Neuigkeiten zu nah oder fern in der Zukunft liegenden Videospielvertretern zu sehen und hören bekommen werden. Direkt nach dem Showcase soll es außerdem noch eine separate Übertragung zu einem bislanggeben.Auf ein paar konkretere Informationen zu dem neuen Call of Duty-Titel, der definitiv noch für dieses Jahr angedacht ist, dürften wir nicht mehr all zu lange warten müssen. Immerhin bewegen wir uns in Marschgeschwindigkeit auf die Jahreshälfte zu und dererfolgen.