Weihnachtsgewinnspiel: Sonos Soundbar + 2 Speaker + Subwoofer gewinnen

Der Subwoofer Sub Mini ist ebenfalls im Heimkino-Paket enthalten. Er sorgt für satte Bässe. Credits: Sonos

So kannst du das Sonos Heimkino-Set gewinnen

Quizfrage

a) Batman in Arkham Origins

b) Spider-Man in Marvel's Spider-Man: Miles Morales

c) Delsin Rowe in Infamous: Second Son





Die Sonos Arc ist diemit einer ultrabreiten Klangbühne und elegantem Design. Sie bietet durch 11 leistungsstarke Treiber jede Menge Bass und eindrucksvollen, klaren Sound, der sich automatisch an das Wiedergabeformat anpasst und sowohl Stereo, Dolby Audio 5.1 und Dolby Atmos unterstützt.Die schlanke, weiße Soundbar fügt sich perfekt in jeden Raum ein. Die Arc kann über die Sonos App, die TV-Fernbedienung, Apple AirPlay 2, Touch Control direkt am Gerät und mittels Stimme über Amazon Alexa oder Google Assistant gesteuert werden. Zusammen mitsorgt sie für perfekten Sound im Heimkino. Weitere Informationen findest du auf Sonos.com Mit ein bisschen Glück kannst du das Sonos Heimkino-Setgewinnen.Einfach die folgendeund anschließendeingeben. Du erhältst im Anschluss eine E-Mail, in der du deine Teilnahme bestätigen musst. Tipp: Schaue auch im Spam-Ordner nach der Bestätigungs-Mail.Welcher Superheld kämpft sich durch den weihnachtlichen Big Apple?Unter allen richtigen Antworten verlosen wir an Heiligabend lukrative Preise. Die glücklichen Gewinner erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail. Wie bei der Bestätigungs-Mail raten wir dir, den Junk-Ordner im Blick zu behalten.