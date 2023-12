Weihnachtsgewinnspiel: Samsung Portable SSD T9 gewinnen

Samsung Portable SSD T9: Perfekt für unterwegs

So kannst du die Samsung Portable SSD T9 gewinnen

Quizfrage

a) Batman in Arkham Origins

b) Spider-Man in Marvel's Spider-Man: Miles Morales

c) Delsin Rowe in Infamous: Second Son





Der erste Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, eine Fackelwanderung im Schnee, ein Festtagsmahl mit der Familie oder eine Runde Schlittschuhfahren mit Freund*innen – wir alle haben unsere eigenen Weihnachtstraditionen. Egal was du in dieser besonderen Zeit erlebst, dieermöglicht dir, deine schönen Erinnerungen überall schnell und zuverlässig zu sichern.So passt die Samsung Portable SSD T9 mit ihrem leichten, kompakten Design in Kreditkartengröße mühelos in die Tasche und kann flexibel zum Einsatz kommen. Dank USB 3.2 Gen 2x2 erreicht der externe Highspeed-Speicher eine Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu. Damit können auch große Dateien wie hochauflösende Fotos der gesamten Verwandtschaft oder 4K-Videos von der Weihnachtsbescherung schnell übertragen werden, sodass schnell wieder Zeit für die wirklich wichtigen Dinge wie das Festtagesessen oder den Schneespaziergang ist.Zudem ist die Samsung Portable SSD T9 vor Überhitzung geschützt und auch neugierige Kinderhände können dem externen Speicher dank Rutschfestigkeit und Sturzsicherheit nicht wirklich was anhaben. Dadurch kannst du die Foto-Slideshow mit der ganzen Familie an Weihnachten ausgiebig und sorgenfrei genießen.Einfach die folgendeund anschließendeingeben. Du erhältst im Anschluss eine E-Mail, in der du deine Teilnahme bestätigen musst. Tipp: Schaue auch im Spam-Ordner nach der Bestätigungs-Mail.Welcher Superheld kämpft sich durch den weihnachtlichen Big Apple?Unter allen richtigen Antworten verlosen wir an Heiligabend neben der Samsung Portable SSD T9 weitere tolle Preise.