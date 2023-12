Weihnachtsgewinnspiel: Logitech Gaming-Set gewinnen

Dieses Gaming-Quartett lässt Zocker-Herzen höherschlagen

So kannst du das Logitech Gaming-Set gewinnen

Quizfrage

a) Batman in Arkham Origins

b) Spider-Man in Marvel's Spider-Man: Miles Morales

c) Delsin Rowe in Infamous: Second Son





Anmeldung zum Weihnachtsgewinnspiel 2023 von FUNKE Digital



Dein Name Deine Antwort - a b c E-Mail*



„Ich nehme am Gewinnspiel teil und akzeptiere die zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich."



„Ich nehme am Gewinnspiel teil und akzeptiere die Teilnahmebedingungen . Gleichzeitig melde ich mich zum Newsletter an und stimme der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich." Jetzt anmelden



* Pflichtfeld.



Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Das Prunkstück des 4-teiligen Logitech Gaming-Sets im Wert von 274,96 Euro ist die G413 Gaming Tastatur. Es handelt sich um eine schlanke mechanische Tastatur in robustem Aluminium-Design. Die anpassbare Hintergrundbeleuchtung, dedizierte Multimedia-Bedienelemente und 6-Tasten-Rollover mit Anti-Ghosting bieten eine optimale Gaming-Erfahrung. Ideal für Gamer, die Wert auf Qualität und Funktionalität legen.Im Logitech Gaming-Set ist das Bluetooth-Headset G435 enthalten. Die leichten, kabellosen Kopfhörer sorgen für lebendigen Sound. Das vielseitige Design ermöglicht ein einfaches Umschalten zwischen Geräten, während die anpassbaren RGB-Lichtstreifen für einen stylischen Look garantieren. Mit langer Akkulaufzeit und hochwertigen Mikrofonen bietet es ein komfortables und immersives Gaming-Erlebnis.Die Logitech G305 als kabellose Gaming-Maus bietet schnelle Verbindung und einen präzisem HERO-Sensor (bis zu 12.000 DPI). Dank leichtem Design und neunmonatiger Batterielaufzeit ist sie die optimale Wahl für Gamer. Um das Logitech Gaming-Set abzurunden, sorgt das Logitech G740 Mauspad mit seiner rutschfesten Gummiunterseite und hochwertigem Material für optimalen Halt und Langlebigkeit.Einfach die folgendeund anschließendeingeben. Du erhältst im Anschluss eine E-Mail, in der du deine Teilnahme bestätigen musst. Tipp: Schaue auch im Spam-Ordner nach der Bestätigungs-Mail.Welcher Superheld kämpft sich durch den weihnachtlichen Big Apple?Unter allen richtigen Antworten verlosen wir an Heiligabend neben dem Logitech Gaming-Set weitere tolle Preise. Die glücklichen Gewinner erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail. Wie bei der Bestätigungs-Mail raten wir dir, den Junk-Ordner im Blick zu behalten.