Weihnachtsgewinnspiel: Die neue Lexar Silver Pro und CFexpress Karte gewinnen

Die Lexar CFexpress garantiert Hochgeschwindigkeitsleistung. Credit: Lexar

Über LEXAR®

Die neue Professional SILVER PRO SDXC™ UHS-II-Karte lässt dich atemberaubende Videos in 1080p Full-HD, 3D und 4K mit einer Geschwindigkeit von bis zu 280 MB/s beim Lesen und 120 MB/s beim Schreiben einfangen. Die für Fotografen und Videofilmer, diemöchten, entwickelte Karte bietet eine hohe Leistung für erstklassige Aufnahmen und beschleunigte Workflows. Die Lexar Silver Pro ist ab sofort in den Kapazitäten 64GB, 128GB, 256GB und 512GB erhältlich.Die Lexar CFexpress Typ A Gold 80GB ist für Fotografen und Videofilmer, die hohe Leistung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 900 MB/s beim Lesen und eine anhaltende Schreibgeschwindigkeit von bis zu 800 MB/s erwarten. Reibungslose High-Speed-Aufnahme von hochwertigen Bildern, 8K und 4K 120FPS Video sind an der Tagesordnung.Seit über 25 Jahren ist Lexar als eine der weltweit führenden Marken für Speicherlösungen bekannt. Das preisgekrönte Sortiment umfasst Speicherkarten wie die Lexar Silver Pro, USB-Sticks, Kartenleser, SSDs und DRAMs. Bei so vielen Optionen ist es einfach, die richtige Lexar-Lösung für jeden Bedarf zu finden.Alle Lexar Produktdesigns werden in den Lexar Quality Labs mit mehr als 1.100 digitalen Geräten gründlich getestet, um Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Lexar-Produkte sind weltweit in den führenden Einzelhandelsgeschäften und E-Tail Stores erhältlich.