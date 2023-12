Weihnachtsgewinnspiel: 2x Vollversion von ACDSee Photo Studio Ultimate 2024 gewinnen

Bildbearbeitung mit Künstlicher Intelligenz

Mit ACDSee verwandelst du deine Schnappschüsse mit wenigen Klicks in beeindruckende Hingucker. Credit: ACDSee

ACDSee: Keine Vorkenntnisse notwendig

So kannst du die Foto-Software von ACDSee gewinnen

Quizfrage

a) Batman in Arkham Origins

b) Spider-Man in Marvel's Spider-Man: Miles Morales

c) Delsin Rowe in Infamous: Second Son





Bald ist es wieder so weit: Weihnachten steht vor der Tür! Und was gibt es Schöneres, als die Liebsten mit selbstgestalteten Weihnachtsgeschenken zu überraschen?vom letzten Urlaub kommen da besonders gut an. Ist das eine oder andere Foto mal nicht so ganz gelungen? DieACDSee Photo Studio Ultimate 2024schafft Abhilfe. Im Rahmen unseres Weihnachtsgewinnspiels verlosen wir 2-mal die die Foto-Software ACDSeeDie Software verfügt über zahlreiche Funktionen für eine einfache Bildbearbeitung. Besonders hervorzuheben sind zum Beispiel die Tools, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basieren und damit für eine enorme Zeitersparnis sorgen. So entstehen aus schnellen Schnappschüssen in nur wenigen Minuten schöne, professionell aussehende Bilder. Mit der Fotosoftware lassen sich beispielsweise kleine Makel ganz einfach ausbessern, die Helligkeit verändern oder Fotos zu neuem Strahlen erwecken – und das alles mit nur wenigen Klicks. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.Dank der übersichtlichen Sortier- und Verwaltungsstruktur und einer auf KI-basierenden Suchfunktion lässt sich die Bilddatenbank mit ACDSee Photo Studio außerdem ganz leicht ordnen und blitzschnell durchsuchen – ohne viel Aufwand oder Zeit investieren zu müssen.Und das Beste daran: Du brauchst keinerlei Vorkenntnisse, um sicher mit der Fotosoftware umgehen zu können. Die Handhabung von ACDSee Photo Studio Ultimate 2024 ist einfach und intuitiv. Das Bildbearbeitungsprogramm ist sowohl für Anfänger als auch für (Hobby- ) Fotografen aller Erfahrungsstufen ideal.Mit ein wenig Glück kannst du eine von zwei Vollversionen von ACDSee Photo Studio Ultimate 2024 bei unserem Weihnachtsgewinnspiel gewinnen. Wir drücken die Daumen! Mehr Infos zur Software findest du hier Einfach die folgendeund anschließendeingeben. Du erhältst im Anschluss eine E-Mail, in der du deine Teilnahme bestätigen musst. Tipp: Schaue auch im Spam-Ordner nach der Bestätigungs-Mail.Welcher Superheld kämpft sich durch den weihnachtlichen Big Apple?Unter allen richtigen Antworten verlosen wir an Heiligabend tolle Preise. Die glücklichen Gewinner erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail. Wie bei der Bestätigungs-Mail raten wir dir, den Junk-Ordner im Blick zu behalten.