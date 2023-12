Weihnachtsgewinnspiel: BowFlex Max Trainer M9 gewinnen

700 Kalorien in nur 30 Minuten

Beim Workout mit dem BowFlex Max Trainer M9 kannst du unter anderem Netflix schauen. So vergeht die Zeit wie im Flug. Credit: BowFlex

Der Max Trainer mischt den Fitnessmarkt auf

Künstliche Intelligenz löst Herzfrequenz ab

Der BowFlex Max Trainer M9 ist High Tech - das sieht man. Credits: BowFlex

So kannst du den BowFlex Max Trainer M9 gewinnen

Quizfrage

a) Batman in Arkham Origins

b) Spider-Man in Marvel's Spider-Man: Miles Morales

c) Delsin Rowe in Infamous: Second Son





Mit innovativem Design und modernster Technologie hat sich der “Max Trainer” von BowFlex als wahreretabliert. Die Erfolgsserie ist dafür bekannt, mehr Kalorien zu verbrennen als jede andere Fitnessmaschine - und das bei vollem Entertainment-Programm. Im Rahmen des Weihnachtsgewinnspiels verlosen wir einen Max Trainer M9 von BowFlex im Wert von 2799 Euro.In nurdrin. Die Anbindung an die adaptive Fitness-App JRNY gehört dazu, die mittels KI individualisierte Workouts vorschlägt, genau an den Wünschen des Nutzers ausgerichtet. Die ersten zwei Monate JRNY sind kostenlos. Dazu gibt es jede Menge Entertainment, zum Beispiel mit Explore the World Routen und Anbindung an Netflix & Co. Der Max Trainer M9 ist bereits die 9. Generation dieser Wundermaschine.Die erste Version eines Max Trainers kam bereits 2015 auf den Markt. BowFlex, bis 31.10.2023 noch als Nautilus Inc. firmierend, hat sich das Prinzip dieser Maschine sofort patentieren lassen. Den US-Sportgeräteprofis war bewusst, dass sie eine völlig neue Kategorie von Fitnessgeräten erfunden hatten: eine Mischung aus Ellipsentrainer und Stepper. „STEPTICAL“beschreibt es ganz treffend.Der Max Trainer ist zudem sehr intelligent, denn er wurde ergänzt um eine „künstliche Intelligenz“ inkl. “Machine learning”, die nicht nur virtuelles Personal-Training ermöglicht, sondern auch noch die komplette Bandbreite an Entertainment mitliefert - dank der Verknüpfung zurintelligenten und adaptiven Fitness-Plattform JRNY.Die meisten Trainingsarten orientierten sich bisher an der Herzfrequenz als Gradmesser der Belastung. Viele Maschinen passen den Widerstand an, manche auch die Steigung oder die Geschwindigkeit. In der Regel messen wir in Trainingssituationen unseren Pulsschlag und ziehen daraus Rückschlüsse, um unsere Trainingsbelastung zu optimieren. Dabei bleiben viele andere Parameter auf der Strecke, zum Beispiel Alter, Gewicht, Größe, Trainingszustand und gleichzeitig auch die gegenwärtige Bewegung.Der Max Trainer funktioniert besser: Durch die Messung vieler verschiedener Daten in Echtzeit entsteht ein wesentlicher Vorteil gegenüber der reinen Herzfrequenz basierten Trainingsweise: Rund 500.000 Daten jede halbe Stunde liefern einen Aufschluss über unser Trainingsverhalten, speichern unsere Bewegungsabläufe und passen sie kontinuierlich an unsere Fitness an. Das können bisher nur menschliche Personal Trainer, die mit uns sprechen und uns live erleben können. Das führt dazu, dass das Ergebnis im Kalorienverbrauch so extrem gut ist.Wir verlosen den Max Trainer M9 von BowFlex für das ultimative Ganzkörperworkout zu Hause. Mehr Informationen unter global.bowflex.com Einfach die folgendeund anschließendeingeben. Du erhältst im Anschluss eine E-Mail, in der du deine Teilnahme bestätigen musst. Tipp: Schaue auch im Spam-Ordner nach der Bestätigungs-Mail.Welcher Superheld kämpft sich durch den weihnachtlichen Big Apple?Unter allen richtigen Antworten verlosen wir an Heiligabend lukrative Preise. Die glücklichen Gewinner erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail. Wie bei der Bestätigungs-Mail raten wir dir, den Junk-Ordner im Blick zu behalten.